Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе прогремели взрывы.
- В Одесской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Взрывы в Одессе ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога.
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