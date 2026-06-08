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В Москве пройдет выставка—пристройство животных "Пушистый хвост" - РИА Новости, 08.06.2026
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11:45 08.06.2026
В Москве пройдет выставка—пристройство животных "Пушистый хвост"

В "Сокольниках" пройдет выставка—пристройство животных "Пушистый хвост"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПриют для животных
Приют для животных - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Приют для животных. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выставка-пристройство животных "Пушистый хвост" пройдет в парке "Сокольники" в Москве 13 июня с 10:00 до 17:00.
  • Посетители смогут познакомиться с кошками и собаками из пяти городских приютов и забрать понравившееся животное домой.
  • На выставке будут организованы творческие занятия для детей и кинологический мастер-класс для владельцев питомцев.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Выставка-пристройство животных "Пушистый хвост" пройдет в парке "Сокольники" в Москве в субботу, понравившуюся кошку или собаку можно будет забрать домой прямо в день мероприятия, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
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"Тринадцатого июня с 10.00 до 17.00 в парке "Сокольники", подведомственном столичному департаменту культуры, пройдет выставка-пристройство животных "Пушистый хвост". Жители столицы смогут познакомиться с кошками и собаками из пяти городских приютов, а также забрать питомцев домой", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в выставке примут участие подопечные приютов "Зеленоград" ГБУ "Доринвест", а также городских приютов для безнадзорных животных Северо-Восточного, Северного и Юго-Западного административных округов. Все питомцы привиты, социализированы и готовы к переезду в новый дом.
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"Мероприятие пройдет в формате городского праздника. Дети смогут присоединиться к творческим занятиям по раскрашиванию сумок-шоперов, созданию игрушки-сувенира "Травянчик", браслетов и адресников для собак, а также по декорированию деревянных значков в виде сердечек. Владельцев четвероногих питомцев ждет кинологический мастер-класс, на котором специалисты покажут, как научить животное простым командам", - уточняется в сообщении.
Дополняется, что специалисты и волонтеры приютов помогут гостям познакомиться с питомцами. Они расскажут о характере, привычках и особенностях поведения каждого животного. Посетители смогут прогуляться с собаками, а также пообщаться с кошками и погладить их.
"Понравившуюся кошку или собаку можно будет забрать домой прямо в день мероприятия. Для этого потребуется пройти собеседование и заключить договор ответственного содержания животного. Каждому, кто решит забрать кошку или собаку с выставки, отечественная сеть зоомагазинов подарит набор товаров для питомца", - заключается в сообщении.
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