Краткий пересказ от РИА ИИ Выставка-пристройство животных "Пушистый хвост" пройдет в парке "Сокольники" в Москве 13 июня с 10:00 до 17:00.

Посетители смогут познакомиться с кошками и собаками из пяти городских приютов и забрать понравившееся животное домой.

На выставке будут организованы творческие занятия для детей и кинологический мастер-класс для владельцев питомцев.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Выставка-пристройство животных "Пушистый хвост" пройдет в парке "Сокольники" в Москве в субботу, понравившуюся кошку или собаку можно будет забрать домой прямо в день мероприятия, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

« "Тринадцатого июня с 10.00 до 17.00 в парке "Сокольники", подведомственном столичному департаменту культуры, пройдет выставка-пристройство животных "Пушистый хвост". Жители столицы смогут познакомиться с кошками и собаками из пяти городских приютов, а также забрать питомцев домой", - говорится в сообщении

Отмечается, что в выставке примут участие подопечные приютов "Зеленоград" ГБУ "Доринвест" , а также городских приютов для безнадзорных животных Северо-Восточного, Северного и Юго-Западного административных округов. Все питомцы привиты, социализированы и готовы к переезду в новый дом.

« "Мероприятие пройдет в формате городского праздника. Дети смогут присоединиться к творческим занятиям по раскрашиванию сумок-шоперов, созданию игрушки-сувенира "Травянчик", браслетов и адресников для собак, а также по декорированию деревянных значков в виде сердечек. Владельцев четвероногих питомцев ждет кинологический мастер-класс, на котором специалисты покажут, как научить животное простым командам", - уточняется в сообщении.

Дополняется, что специалисты и волонтеры приютов помогут гостям познакомиться с питомцами. Они расскажут о характере, привычках и особенностях поведения каждого животного. Посетители смогут прогуляться с собаками, а также пообщаться с кошками и погладить их.