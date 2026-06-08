В России появится первая вакцина от менингококка, заявила Скворцова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции получит регистрацию и выйдет на рынок уже в 2026 году, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).