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В России появится первая вакцина от менингококка, заявила Скворцова - РИА Новости, 08.06.2026
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06:55 08.06.2026 (обновлено: 10:30 08.06.2026)
В России появится первая вакцина от менингококка, заявила Скворцова

Первые пятивалентные вакцины от менингококковой инфекции появятся в 2026 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медработник с вакциной . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции «Менговакс B» получит регистрацию и выйдет на рынок в 2026 году.
  • Вакцина «Менговакс B» является уникальной и не имеет аналогов в мире, так как содержит серотип В, вызывающий тяжелые септические формы менингококковой инфекции.
  • Руководитель ФМБА Вероника Скворцова отметила, что после регистрации первых препаратов начнется выпуск следующих лекарственных средств из разрабатываемой линейки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции получит регистрацию и выйдет на рынок уже в 2026 году, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"В 2026 году мы зарегистрируем две полисахаридные конъюнгированные вакцины… Одна из них - уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, аналогов которой в мире нет. Она называется "Менговакс B, так как содержит серотип В, вызывающий тяжелые септические формы менингококковой инфекции", - сказала Скворцова.
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Она также отметила, что линейка препаратов, разрабатываемых в ФМБА, большая. И сразу же после препаратов, которые зарегистрируют, пойдет "волна" следующих лекарственных средств.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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