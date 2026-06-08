В России появится первая вакцина от менингококка, заявила Скворцова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции «Менговакс B» получит регистрацию и выйдет на рынок в 2026 году.
- Вакцина «Менговакс B» является уникальной и не имеет аналогов в мире, так как содержит серотип В, вызывающий тяжелые септические формы менингококковой инфекции.
- Руководитель ФМБА Вероника Скворцова отметила, что после регистрации первых препаратов начнется выпуск следующих лекарственных средств из разрабатываемой линейки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции получит регистрацию и выйдет на рынок уже в 2026 году, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"В 2026 году мы зарегистрируем две полисахаридные конъюнгированные вакцины… Одна из них - уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, аналогов которой в мире нет. Она называется "Менговакс B, так как содержит серотип В, вызывающий тяжелые септические формы менингококковой инфекции", - сказала Скворцова.
Она также отметила, что линейка препаратов, разрабатываемых в ФМБА, большая. И сразу же после препаратов, которые зарегистрируют, пойдет "волна" следующих лекарственных средств.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.