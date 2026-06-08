Как проходят поиски семьи Усольцевых: новые подробности

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае еще в сентябре прошлого года, продолжаются. Теперь в ход пошли современные технологии: искусственный интеллект проанализировал 20 тысяч аэроснимков.

Что удалось узнать?

Полсекунды на фотографию

Краевые спасатели вновь отправились на место трагедии 23 мая. К трехдневной экспедиции подключились следователи СК и добровольцы отряда "ЛизаАлерт".

Технологии пришли на помощь в деле, которое уже много месяцев не дает покоя всей стране. Представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду рассказала РИА Новости: искусственный интеллект проанализировал более 20 тысяч аэрофотоснимков, сделанных во время поисков пропавшей в красноярской тайге семьи.

"Скорость работы нейросети — 0,4 секунды на фотографию", — поделилась Чооду.

Искусственный интеллект отобрал из всего массива снимков определенное количество кадров, которые теперь досконально изучает специальная группа просмотра и анализа.

Ранее сообщалось, что спасатели завершили трехдневную операцию по поискам Усольцевых. Она проходила с 23 по 26 мая на территории Манско-Уярского муниципального округа. В поисках участвовали сотрудники двух отрядов — Красноярского и Дивногорского.

"Несмотря на все усилия, поиски не увенчались успехом — следов пропавших обнаружить не удалось", — говорится в официальном сообщении.

© Фото : КГКУ "Спасатель"/ВКонтакте Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых © Фото : КГКУ "Спасатель"/ВКонтакте Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых

Все силы на поиски

А уже 4 июня спасатели снова отправились на поиски до 9 июня. Маршрут пролегает там, где семья предположительно держала путь: к горам с необычными названиями Буратинка и Мальвинка.

В операции задействованы серьезные силы — около 80 человек. Среди них профессиональные спасатели, сотрудники силовых ведомств, специалисты Госохотнадзора, добровольцы отряда "ЛизаАлерт" и просто неравнодушные волонтеры.

Привлекли и технику — беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости, мотоциклы и криминалистическое оборудование.

"Никто не оповещал"

Ранее сын Ирины Усольцевой, Даниил Баталов, рассказал РИА Новости, что его никто не оповещал о старте операции. При этом он очень надеется, что ему все же разрешат присоединиться к спасателям.

"Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поиски", — признался Даниил.

Он положительно оценил одно из решений организаторов — установку блокпоста на месте, где сейчас работают спасатели. По его мнению, это разумная мера.

"Я думаю, что блокпост был поставлен в первую очередь от журналистов, да и добровольцы могут пройти на поиски", — рассказал собеседник РИА Новости.

Напомним, семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года: двое взрослых и их пятилетняя дочь отправились в турпоход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Их видели, когда они начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. Последний сигнал телефона главы семьи зафиксировали в семи километрах от Кутурчина.