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Внесение резолюции США по Ирану спровоцирует эскалацию, заявил Ульянов - РИА Новости, 08.06.2026
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20:43 08.06.2026
Внесение резолюции США по Ирану спровоцирует эскалацию, заявил Ульянов

Ульянов: внесение резолюции США по Ирану будет означать курс на эскалацию

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что внесение резолюции США по Ирану на совете МАГАТЭ будет означать курс на эскалацию.
  • Ульянов назвал проект резолюции США "позорным" и отметил, что документ можно воспринять как вздорный по содержанию.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Внесение резолюции США по Ирану на совете МАГАТЭ будет означать курс на эскалацию, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, на текущий Совет управляющих МАГАТЭ американская сторона уже составила проект резолюции. Ульянов назвал документ "позорным", так как США пытаются переложить ответственность с агрессора на жертву и предъявляют Тегерану целый ряд требований. По его словам, на фоне возобновившихся обменов ударами между Израилем и Ираном класть на стол такие документы "нелепо".
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"Если американцы решат внести свою резолюцию, этот документ можно будет воспринять как вздорный по содержанию и свидетельствующий о курсе на новую эскалацию", - отметил Ульянов.
В понедельник в Вене начался совет управляющих МАГАТЭ, который будет проходить до 12 июня включительно.
Совет управляющих МАГАТЭ, в который входят представители 35 государств, рассматривает вопросы ядерной безопасности, гарантий и нераспространения ядерного оружия, а также ситуацию вокруг ядерных объектов в различных регионах мира, включая Украину и Ближний Восток.
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