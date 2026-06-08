Внесение резолюции США по Ирану спровоцирует эскалацию, заявил Ульянов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что внесение резолюции США по Ирану на совете МАГАТЭ будет означать курс на эскалацию.
- Ульянов назвал проект резолюции США "позорным" и отметил, что документ можно воспринять как вздорный по содержанию.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Внесение резолюции США по Ирану на совете МАГАТЭ будет означать курс на эскалацию, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, на текущий Совет управляющих МАГАТЭ американская сторона уже составила проект резолюции. Ульянов назвал документ "позорным", так как США пытаются переложить ответственность с агрессора на жертву и предъявляют Тегерану целый ряд требований. По его словам, на фоне возобновившихся обменов ударами между Израилем и Ираном класть на стол такие документы "нелепо".
"Если американцы решат внести свою резолюцию, этот документ можно будет воспринять как вздорный по содержанию и свидетельствующий о курсе на новую эскалацию", - отметил Ульянов.
В понедельник в Вене начался совет управляющих МАГАТЭ, который будет проходить до 12 июня включительно.
Совет управляющих МАГАТЭ, в который входят представители 35 государств, рассматривает вопросы ядерной безопасности, гарантий и нераспространения ядерного оружия, а также ситуацию вокруг ядерных объектов в различных регионах мира, включая Украину и Ближний Восток.