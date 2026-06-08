Внесение резолюции США по Ирану спровоцирует эскалацию, заявил Ульянов

ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Внесение резолюции США по Ирану на совете МАГАТЭ будет означать курс на эскалацию, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Если американцы решат внести свою резолюцию, этот документ можно будет воспринять как вздорный по содержанию и свидетельствующий о курсе на новую эскалацию", - отметил Ульянов.