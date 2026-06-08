Украина может недополучить от ЕС 680 миллионов евро, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев может недополучить от Европейского союза порядка 680 миллионов евро.
- Причина — украинский парламент не принял необходимые для финансирования и вступления в ЕС реформы.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украина может недополучить от Европейского союза порядка 680 миллионов евро из-за того, что украинский парламент не принял необходимые для финансирования и вступления в ЕС реформы, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Украина может недополучить 680 миллионов евро от ЕС из-за невыполнения реформ", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на анонимный источник в Европейской комиссии.
По словам источника, не были выполнены реформы по четвертому, пятому и шестому платежам, а также реформы для будущих траншей. За четвертый платеж, конечным сроком предоставления которого прописано 30 июня, неисполненным остался пункт "Увеличение штата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС)", что соответствует почти 300 миллионам евро. За пятый платеж, который может быть предоставлен до 29 сентября, остался незакрытым пункт "Вступление в силу законодательства о пересмотре деклараций добродетели судей и процесса их проверки", который соответствует сумме свыше 380 миллионов евро.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Бюджет на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. Закрывать "дыру" Киев намерен за счет внешнего финансирования.