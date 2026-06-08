Украина может недополучить от ЕС 680 миллионов евро, сообщили СМИ

По словам источника, не были выполнены реформы по четвертому, пятому и шестому платежам, а также реформы для будущих траншей. За четвертый платеж, конечным сроком предоставления которого прописано 30 июня, неисполненным остался пункт "Увеличение штата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС)", что соответствует почти 300 миллионам евро. За пятый платеж, который может быть предоставлен до 29 сентября, остался незакрытым пункт "Вступление в силу законодательства о пересмотре деклараций добродетели судей и процесса их проверки", который соответствует сумме свыше 380 миллионов евро.