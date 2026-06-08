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В МИД Турции прокомментировали удары ВСУ по судам в Азовском и Черном морях - РИА Новости, 08.06.2026
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16:34 08.06.2026
В МИД Турции прокомментировали удары ВСУ по судам в Азовском и Черном морях

Фидан: удары по судам в Черном и Азовском морях показывают серьезность конфликта

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что удары по судам в Черном и Азовском морях демонстрируют серьезность масштабных последствий конфликта.
  • Он подчеркнул необходимость достижения мира между сторонами российско-украинского конфликта для безопасности и стабильности региона и выразил обеспокоенность "тупиком" в его урегулировании.
СТАМБУЛ, 8 июн - РИА Новости. Удары по судам в Черном и Азовском морях демонстрируют серьезность масштабных последствий конфликта, заявил в понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Продолжающаяся к северу от нас война отражается на безопасности региона. Считаем необходимым для безопасности и стабильности нашего региона достижение мира между сторонами российско-украинского конфликта, решительно прикладываем дипломатические усилия на этом пути", - заявил Фидан на пресс-конференции по итогам десятой встречи с главами МИД Азербайджана и Грузии.
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"Последние атаки на суда в Черном и Азовском морях являются горькими примерами того, к каким серьезным последствиям может привести эта угроза", - отметил министр.
Фидан выразил соболезнования азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову в связи с гибелью азербайджанских моряков в результате удара по судну.
Фидан также выразил обеспокоенность "тупиком" в урегулировании украинского конфликта.
Теплоходы "Натра" и "Циркон" были атакованы в Азовском море украинскими беспилотниками, что подтверждает террористическую сущность киевского режима, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По информации МИД РФ, полученной из российских компетентных органов, ранним утром в пятницу в Азовском море были атакованы теплоходы "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджана. Азербайджанский МИД ранее заявлял, что в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна с 25 гражданами страны на борту, пять из них погибли.
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В миреАзовское мореТурцияАзербайджанХакан ФиданДжейхун БайрамовМария Захарова
 
 
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