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Турецкая партия выступила против помощи Украине после атак на суда - РИА Новости, 08.06.2026
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09:23 08.06.2026
Турецкая партия выступила против помощи Украине после атак на суда

Турецкая партия Vatan призвала власти страны не оказывать военную помощь Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaТурецкий флаг на военном корабле
Турецкий флаг на военном корабле - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Турецкий флаг на военном корабле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкая партия Vatan выступила против дальнейшей военной помощи Украине после сообщений об атаках на связанные с Турцией суда в Черном и Азовском морях.
  • Партия призвала власти Турции вызвать посла Украины и направить Киеву ноту протеста в связи с инцидентами, а также заявила о необходимости официального расследования обстоятельств атак на суда.
АНКАРА, 8 июн — РИА Новости. Турецкая партия Vatan ("Родина") выступила против оказания дальнейшей военной помощи Украине после сообщений об атаках на связанные с Турцией суда в Черном и Азовском морях, следует из заявления политической силы, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
В конце мая МИД Турции сообщил об атаке БПЛА на принадлежащее турецкому владельцу судно в Черном море, есть раненые, Анкара довела до сторон свою озабоченность эскалацией в регионе. Устранение любых угроз безопасности в Черном море остается одним из важнейших элементов комплексного урегулирования кризиса вокруг Украины, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Помощь Украине должна быть немедленно прекращена. Необходимо приостановить все отношения в сфере оборонной промышленности с Украиной", — говорится в заявлении партии.
Партия призвала власти Турции вызвать посла Украины и направить Киеву ноту протеста в связи с инцидентами, которые, как утверждается в заявлении, затронули турецкие интересы в Черном море.
Представители партии также заявили о необходимости официального расследования обстоятельств атак на суда, связанные с турецкими компаниями, и потребовали установить виновных и добиваться компенсации ущерба.
В заявлении подчеркивается, что, по мнению Vatan Partisi, дальнейшее развитие сотрудничества с Украиной в военно-технической сфере "не отвечает национальным интересам Турции".
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Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Партия "Родина" (Vatan Partisi) - турецкая политическая партия националистической и евразийской ориентации. Партия выступает за укрепление сотрудничества Турции со странами Евразии, включая Россию, Китай и Иран, а также за пересмотр отношений Анкары с НАТО и западными странами.
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