Турецкая партия выступила против помощи Украине после атак на суда

Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкая партия Vatan выступила против дальнейшей военной помощи Украине после сообщений об атаках на связанные с Турцией суда в Черном и Азовском морях.

Партия призвала власти Турции вызвать посла Украины и направить Киеву ноту протеста в связи с инцидентами, а также заявила о необходимости официального расследования обстоятельств атак на суда.

АНКАРА, 8 июн — РИА Новости. Турецкая партия Vatan ("Родина") выступила против оказания дальнейшей военной помощи Украине после сообщений об атаках на связанные с Турцией суда в Черном и Азовском морях, следует из заявления политической силы, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

В конце мая МИД Турции сообщил об атаке БПЛА на принадлежащее турецкому владельцу судно в Черном море , есть раненые, Анкара довела до сторон свою озабоченность эскалацией в регионе. Устранение любых угроз безопасности в Черном море остается одним из важнейших элементов комплексного урегулирования кризиса вокруг Украины , заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Помощь Украине должна быть немедленно прекращена. Необходимо приостановить все отношения в сфере оборонной промышленности с Украиной", — говорится в заявлении партии.

Партия призвала власти Турции вызвать посла Украины и направить Киеву ноту протеста в связи с инцидентами, которые, как утверждается в заявлении, затронули турецкие интересы в Черном море.

Представители партии также заявили о необходимости официального расследования обстоятельств атак на суда, связанные с турецкими компаниями, и потребовали установить виновных и добиваться компенсации ущерба.

В заявлении подчеркивается, что, по мнению Vatan Partisi, дальнейшее развитие сотрудничества с Украиной в военно-технической сфере "не отвечает национальным интересам Турции".

Ранее генеральный директор турецкой Baykar Халук Байрактар сообщил, что компания планирует в 2025 году начать производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и BayraktarAkıncı ("Акынджы") на территории Украины. РФ ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.