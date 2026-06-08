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В Краснодарском крае топливо на крупных сетевых АЗС в наличии - РИА Новости, 08.06.2026
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16:09 08.06.2026
В Краснодарском крае топливо на крупных сетевых АЗС в наличии

Оперштаб: топливо на крупных сетевых АЗС в Краснодарском крае в наличии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Топливо в наличии на АЗС крупных сетевых операторов Краснодарского края.
  • Сбой мелкооптовых закупок топлива на частных заправочных станциях спровоцировал повышенный спрос на крупных АЗС, из-за чего на нескольких сетевых станциях временно отсутствовал бензин.
КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Топливо на крупных сетевых заправочных станциях в Краснодарском крае в наличии, сообщает оперативный штаб региона.
"На АЗС крупных сетевых операторов Краснодарского края топливо в наличии", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, сбой мелкооптовых закупок топлива на частных заправочных станциях спровоцировал повышенных спрос на крупных АЗС. Бензин отсутствовал на нескольких сетевых станциях, так как его не успели подвезти из-за резкого скачка спроса на топливо. Эти ситуации были кратковременными, их решили в течение нескольких часов.
"В настоящий момент крупные сетевые АЗС корректируют графики поставки топлива на заправочные станции", - уточнили в оперштабе.
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