В Краснодарском крае топливо на крупных сетевых АЗС в наличии

По информации ведомства, сбой мелкооптовых закупок топлива на частных заправочных станциях спровоцировал повышенных спрос на крупных АЗС. Бензин отсутствовал на нескольких сетевых станциях, так как его не успели подвезти из-за резкого скачка спроса на топливо. Эти ситуации были кратковременными, их решили в течение нескольких часов.