ВС России за неделю освободили три населенных пункта в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 по 7 июня под контроль Вооруженных Сил России перешли три населенных пункта — по одному в Донецкой Народной Республике, а также в Запорожской и Харьковской областях.
- За период с 25 по 31 мая российскими военными освобождены десять населенных пунктов в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Запорожской областях.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. За неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены три населенных пункта, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Как подсчитало РИА Новости, с 1 по 7 июня под контроль Вооруженных Сил России перешли три населенных пункта – по одному в Донецкой Народной Республике, а также в Запорожской и Харьковской областях.
За период с 25 по 31 мая российскими военными освобождены десять населенных пунктов – четыре в Харьковской области, три в Днепропетровской области, два в Сумской области и одно в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18