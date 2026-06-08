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В Херсонской области при ударе беспилотника по автозаправке погиб мужчина - РИА Новости, 08.06.2026
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19:51 08.06.2026 (обновлено: 20:11 08.06.2026)
В Херсонской области при ударе беспилотника по автозаправке погиб мужчина

В Скадовске мирный житель погиб после удара беспилотника по автозаправке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Скадовске украинский БПЛА ударил по автозаправке.
  • Погиб мирный житель.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. При атаке ВСУ на Скадовск погиб человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"В Скадовске украинский БПЛА ударил по АЗС — погиб мирный житель", — написал он на платформе "Макс".
Глава региона отметил, что ВСУ атаковали, когда на станции была очередь. Военных целей там не было.
"Украинские боевики сознательно бьют по гражданским объектам и мирным жителям", — подчеркнул Сальдо.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Специальная военная операция на УкраинеСкадовскХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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