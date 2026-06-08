В Херсонской области при ударе беспилотника по автозаправке погиб мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Скадовске украинский БПЛА ударил по автозаправке.
- Погиб мирный житель.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. При атаке ВСУ на Скадовск погиб человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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"В Скадовске украинский БПЛА ударил по АЗС — погиб мирный житель", — написал он на платформе "Макс".
Глава региона отметил, что ВСУ атаковали, когда на станции была очередь. Военных целей там не было.
"Украинские боевики сознательно бьют по гражданским объектам и мирным жителям", — подчеркнул Сальдо.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18