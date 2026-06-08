Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия выступает за выработку реалистичного и комплексного подхода в отношении Афганистана, заявила в понедельник заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.
- Основа этого подхода — объективный анализ и сбалансированная оценка ситуации в стране.
ООН, 8 июн - РИА Новости. Россия выступает за выработку реалистичного и комплексного подхода по отношению к Афганистану, заявила в понедельник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Россия последовательно выступает за выработку реалистичного комплексного подхода в отношении Афганистана, основу которого составляет объективный анализ и сбалансированная оценка ситуации в стране", - сказала Евстигнеева на заседании Совета Безопасности ООН.
Она назвала это императивом, подчеркнув, что ему нет и не будет альтернативы. По ее словам, для этого важно конструктивное содействие мирового сообщества по афганскому вопросу.
Как указала Евстигнеева, Москва выступает за взаимодействие международного сообщества с талибами по всем ключевым проблемам. Она подчеркнула, что речь, в частности, идет о работе дипломатических представительств, снятии санкций и разморозке активов, а также о борьбе с террористической и наркоугрозами и защите прав человека.
"В их решении без навязывания условий прямой путь к международной реинтеграции Афганистана", - добавила она.