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Постпредство при ООН: Россия выступает за комплексный подход к Афганистану - РИА Новости, 08.06.2026
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19:15 08.06.2026
Постпредство при ООН: Россия выступает за комплексный подход к Афганистану

Евстигнеева: Россия выступает за реалистичный, комплексный подход к Афганистану

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия выступает за выработку реалистичного и комплексного подхода в отношении Афганистана, заявила в понедельник заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.
  • Основа этого подхода — объективный анализ и сбалансированная оценка ситуации в стране.
ООН, 8 июн - РИА Новости. Россия выступает за выработку реалистичного и комплексного подхода по отношению к Афганистану, заявила в понедельник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Россия последовательно выступает за выработку реалистичного комплексного подхода в отношении Афганистана, основу которого составляет объективный анализ и сбалансированная оценка ситуации в стране", - сказала Евстигнеева на заседании Совета Безопасности ООН.
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Она назвала это императивом, подчеркнув, что ему нет и не будет альтернативы. По ее словам, для этого важно конструктивное содействие мирового сообщества по афганскому вопросу.
Как указала Евстигнеева, Москва выступает за взаимодействие международного сообщества с талибами по всем ключевым проблемам. Она подчеркнула, что речь, в частности, идет о работе дипломатических представительств, снятии санкций и разморозке активов, а также о борьбе с террористической и наркоугрозами и защите прав человека.
"В их решении без навязывания условий прямой путь к международной реинтеграции Афганистана", - добавила она.
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