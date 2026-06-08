Постпредство при ООН: Россия выступает за комплексный подход к Афганистану

ООН, 8 июн - РИА Новости. Россия выступает за выработку реалистичного и комплексного подхода по отношению к Афганистану, заявила в понедельник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

Она назвала это императивом, подчеркнув, что ему нет и не будет альтернативы. По ее словам, для этого важно конструктивное содействие мирового сообщества по афганскому вопросу.