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Россия всегда будет заинтересована в сильной Армении, заявила Захарова - РИА Новости, 08.06.2026
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13:18 08.06.2026 (обновлено: 13:21 08.06.2026)
Россия всегда будет заинтересована в сильной Армении, заявила Захарова

Захарова: Россия заинтересована в сильной и подлинно суверенной Армении

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : МИД России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия заинтересована в сильной и подлинно суверенной Армении.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова пожелала армянскому народу мира и процветания.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия всегда была и будет заинтересована в сильной и подлинно суверенной Армении, желает братскому народу мира и процветания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«

Москве всегда были и будут заинтересованы в сильной и подлинно суверенной Армении. Армянский народ является для нас братским, желаем ему мира и процветания", - говорится в комментарии Захаровой по итогам прошедших парламентских выборов в республике.

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