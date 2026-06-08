Россия всегда будет заинтересована в сильной Армении, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия заинтересована в сильной и подлинно суверенной Армении.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова пожелала армянскому народу мира и процветания.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия всегда была и будет заинтересована в сильной и подлинно суверенной Армении, желает братскому народу мира и процветания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"В Москве всегда были и будут заинтересованы в сильной и подлинно суверенной Армении. Армянский народ является для нас братским, желаем ему мира и процветания", - говорится в комментарии Захаровой по итогам прошедших парламентских выборов в республике.