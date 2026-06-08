HR-эксперт рассказала о клише, которые надо перестать использовать в резюме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор по персоналу КГ «Прогресс» Екатерина Зеленкова заявила, что стандартные клише в резюме, такие как «стрессоустойчивость», «многозадачность», «командный игрок», устарели.
- На смену многозадачности пришел навык глубокой концентрации, умение автоматизировать работу с помощью ИИ и экологичность общения.
- Ценятся умение качественно закрывать задачи в оптимальные сроки, эмпатия и адаптивность вместо перфекционизма и коммуникабельности.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Стандартные клише в резюме - "стрессоустойчивость", "многозадачность", "командный игрок" - окончательно устарели, на смену им пришли навыки глубокой концентрации, работы с ИИ и экологичности общения, заявила директор по персоналу КГ "Прогресс" Екатерина Зеленкова.
"Концепция многозадачности сейчас признана неэффективной: когда человек распыляется на несколько дел, результат получается поверхностным. На смену пришел навык глубокой концентрации. Умение автоматизировать работу с помощью ИИ экономит время и делает сотрудника ценным. Классическое "командный игрок" трансформировалось в "экологичность взаимодействия" - уважение чужого фокуса внимания и бережная обратная связь", - пояснила Зеленкова в беседе с "Газетой.Ru".
По словам эксперта, перфекционизм тоже уходит в прошлое: сейчас ценятся умение качественно закрывать задачи в оптимальные сроки. Личные качества вроде "коммуникабельности" и "стрессоустойчивости" трансформировались в запрос на эмпатию и адаптивность, добавила Зеленкова.