HR-эксперт рассказала о клише, которые надо перестать использовать в резюме

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Стандартные клише в резюме - "стрессоустойчивость", "многозадачность", "командный игрок" - окончательно устарели, на смену им пришли навыки глубокой концентрации, работы с ИИ и экологичности общения, заявила директор по персоналу КГ "Прогресс" Екатерина Зеленкова.

По словам эксперта, перфекционизм тоже уходит в прошлое: сейчас ценятся умение качественно закрывать задачи в оптимальные сроки. Личные качества вроде "коммуникабельности" и "стрессоустойчивости" трансформировались в запрос на эмпатию и адаптивность, добавила Зеленкова.