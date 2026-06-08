Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит данные о вспышке инфекции в лагере под Калининградом - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 08.06.2026
Прокуратура проверит данные о вспышке инфекции в лагере под Калининградом

Прокуратура начала проверку данных о вспышке инфекции в лагере под Калининградом

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура области начала проверку по факту вспышки инфекции в детском лагере "Алые паруса" под Калининградом.
  • Смена в детском лагере "Алые паруса" закрыта досрочно из-за выявленной норовирусной инфекции у детей и сотрудников.
КАЛИНИНГРАД, 8 июн – РИА Новости. Прокуратура области начала проверку после информации о вспышке инфекции в детском лагере под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
В понедельник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что смена в детском лагере "Алые паруса" под Калининградом закрыта досрочно из-за выявленной норовирусной инфекции у детей и сотрудников. Проводится эпидемиологическое расследование.
"Прокуратура области проводит проверку по информации о вспышке инфекции в детском лагере… 7 июня текущего года в детском летнем оздоровительном лагере "Алые паруса" в поселке Лесной Зеленоградского района зафиксированы случаи обращения воспитанников за медицинской помощью с симптомами инфекционного заболевания", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Полиция забрала автомобиль у экс-главы Тарусы, сбившего женщину
Вчера, 16:03
 
КалининградЛеснойЗеленоградский районПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала