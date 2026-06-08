Правительство направит средства на закупку систем мониторинга сахара

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Правительство РФ направит почти 5 миллиардов рублей на закупку систем мониторинга сахара для больных сахарным диабетом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.