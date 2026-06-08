Правительство направит средства на закупку систем мониторинга сахара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство направит почти 5 миллиардов рублей на закупку систем мониторинга сахара для больных сахарным диабетом.
- Финансирование позволит обеспечить системами свыше 50 тысяч детей и десятки тысяч будущих мам.
- Планируется приобрести порядка 270 тысяч систем, что позволит наладить бесперебойное снабжение пациентов.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Правительство РФ направит почти 5 миллиардов рублей на закупку систем мониторинга сахара для больных сахарным диабетом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Председатель правительства РФ напомнил, что кабмин ведет работу по поддержке россиян с сахарным диабетом, в том числе обеспечивая бесплатное предоставление детям, подросткам и беременным женщинам систем, позволяющих круглосуточно отслеживать уровень сахара в крови.
"Такие приборы существенно упрощают контроль за состоянием пациентов, дают им возможность, что очень важно, вести обычный образ жизни. Направим на эти цели еще почти 5 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить системами свыше 50 тысяч детей и десятки тысяч будущим мам", - сообщил Мишустин.
Он отметил, что финансирование даст регионам возможность наладить бесперебойное снабжение пациентов системами, всего планируется приобрести порядка 270 тысяч систем.
"Рассчитываем, что принятые распоряжения позволят улучшить качество жизни детей, подростков, беременных женщин с сахарным диабетом", – подчеркнул Мишустин.