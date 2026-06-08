Правительство перенесет погашение кредитов регионами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство перенесет на более поздний срок погашение регионами кредитов.
- Сумма задолженности по бюджетным кредитам составляет более 100 миллиардов рублей.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Правительство перенесет на более поздний срок погашение регионами кредитов на сумму более 100 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента в текущем году перенесем на более поздний срок погашение российскими субъектами задолженности по бюджетным кредитам на сумму более 100 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.