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Правительство перенесет погашение кредитов регионами - РИА Новости, 08.06.2026
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17:01 08.06.2026 (обновлено: 17:07 08.06.2026)
Правительство перенесет погашение кредитов регионами

Правительство перенесет погашение регионами кредитов на более 100 млрд рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство перенесет на более поздний срок погашение регионами кредитов.
  • Сумма задолженности по бюджетным кредитам составляет более 100 миллиардов рублей.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Правительство перенесет на более поздний срок погашение регионами кредитов на сумму более 100 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента в текущем году перенесем на более поздний срок погашение российскими субъектами задолженности по бюджетным кредитам на сумму более 100 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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