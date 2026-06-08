В Петербурге два человека пострадали при пожаре в ангаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калининском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в ангаре, который был локализован на площади 400 квадратных метров.
- В результате пожара пострадали двое мужчин, они госпитализированы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в ангаре в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в понедельник в ангаре в Калининском районе Петербурга. По данным ГУМЧС по городу, в настоящее время он локализован на площади 400 квадратных метров.
"В результате пострадали двое мужчин, (они - ред.) госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 15 единиц техники и 64 человека.
Как сообщала Октябрьская железная дорога, около 18.00 в районе Финляндского вокзала в Петербурге на территории стороннего предприятия, примыкающего к железной дороге, произошло разрушение кирпичного ограждения, была повреждена железнодорожная инфраструктура. На время восстановительных работ ожидаются задержки движения пригородных поездов Финляндского направления.