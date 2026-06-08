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В Петербурге два человека пострадали при пожаре в ангаре - РИА Новости, 08.06.2026
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20:57 08.06.2026 (обновлено: 21:03 08.06.2026)
В Петербурге два человека пострадали при пожаре в ангаре

Два человека пострадали при пожаре в ангаре в Калининском районе Петербурга

© МЧС Санкт-Петербурга/TelegramЛиквидация пожара в ангаре в Санкт-Петербурге
Ликвидация пожара в ангаре в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© МЧС Санкт-Петербурга/Telegram
Ликвидация пожара в ангаре в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калининском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в ангаре, который был локализован на площади 400 квадратных метров.
  • В результате пожара пострадали двое мужчин, они госпитализированы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в ангаре в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в понедельник в ангаре в Калининском районе Петербурга. По данным ГУМЧС по городу, в настоящее время он локализован на площади 400 квадратных метров.
"В результате пострадали двое мужчин, (они - ред.) госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 15 единиц техники и 64 человека.
Как сообщала Октябрьская железная дорога, около 18.00 в районе Финляндского вокзала в Петербурге на территории стороннего предприятия, примыкающего к железной дороге, произошло разрушение кирпичного ограждения, была повреждена железнодорожная инфраструктура. На время восстановительных работ ожидаются задержки движения пригородных поездов Финляндского направления.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКалининский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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