В Подмосковье ликвидировали пожар на текстильном складе

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пожар на текстильном складе в Подмосковье ликвидирован, сообщил официальный канал Главного управления МЧС России по Московской области.

"Площадь пожара - 300 квадратных метров. К тушению привлечено 44 человека и 14 единиц техники. (В - ред.) 18.27 локализация на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".