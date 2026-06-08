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В Подмосковье ликвидировали пожар на текстильном складе - РИА Новости, 08.06.2026
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19:11 08.06.2026
В Подмосковье ликвидировали пожар на текстильном складе

В подмосковном Дзержинском ликвидировали пожар на текстильном складе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОгнетушитель
Огнетушитель - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар произошел в двухэтажном складском помещении в Дзержинском на площади 300 квадратных метров.
  • Пожар ликвидировали.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пожар на текстильном складе в Подмосковье ликвидирован, сообщил официальный канал Главного управления МЧС России по Московской области.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в двухэтажном складском помещении в Дзержинском, Дзержинское шоссе д. 1.
"Площадь пожара - 300 квадратных метров. К тушению привлечено 44 человека и 14 единиц техники. (В - ред.) 18.27 локализация на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ДзержинскийРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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