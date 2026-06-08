В Подмосковье ликвидировали пожар на текстильном складе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар произошел в двухэтажном складском помещении в Дзержинском на площади 300 квадратных метров.
- Пожар ликвидировали.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пожар на текстильном складе в Подмосковье ликвидирован, сообщил официальный канал Главного управления МЧС России по Московской области.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в двухэтажном складском помещении в Дзержинском, Дзержинское шоссе д. 1.
"Площадь пожара - 300 квадратных метров. К тушению привлечено 44 человека и 14 единиц техники. (В - ред.) 18.27 локализация на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".