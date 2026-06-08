В Подмосковье загорелся склад с текстилем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковном Дзержинске загорелся склад с текстилем.
- Площадь пожара составляет 300 квадратных метров, к тушению привлечены 44 человека и 14 единиц техники.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Склад с текстилем загорелся на площади порядка 300 квадратных метров в подмосковном Дзержинске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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"Пожар произошел по адресу: город Дзержинский, Дзержинское шоссе дом 1. Площадь пожара 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на складе находится текстиль. К тушению привлечены 44 человека и 14 единиц техники.