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В Подмосковье загорелся склад с текстилем - РИА Новости, 08.06.2026
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17:09 08.06.2026 (обновлено: 17:20 08.06.2026)
В Подмосковье загорелся склад с текстилем

В подмосковном Дзержинском загорелся склад с текстилем на площади 300 квадратов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковном Дзержинске загорелся склад с текстилем.
  • Площадь пожара составляет 300 квадратных метров, к тушению привлечены 44 человека и 14 единиц техники.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Склад с текстилем загорелся на площади порядка 300 квадратных метров в подмосковном Дзержинске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Пожар произошел по адресу: город Дзержинский, Дзержинское шоссе дом 1. Площадь пожара 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на складе находится текстиль. К тушению привлечены 44 человека и 14 единиц техники.
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