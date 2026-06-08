Синоптик рассказал, как долго продлится тридцатиградусная жара в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве тридцатиградусная жара продлится до воскресенья.
- В пятницу температура может достигнуть +33 градусов.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Тридцатиградусная жара продлится в Москве до воскресенья, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"До воскресенья в Москве прогнозируется до +31, а в пятницу, возможно, температура достигнет отметки в +33 градуса. Грубо говоря, почти вся неделя будет в районе 30 градусов", - рассказал синоптик.
Голубев напомнил, что для столицы сильная жара - это когда на улице от +30 градусов и выше, а для области - от +35.