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Июнь в Москве выполнит норму по солнечному сиянию, рассказала синоптик - РИА Новости, 08.06.2026
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12:59 08.06.2026
Июнь в Москве выполнит норму по солнечному сиянию, рассказала синоптик

Позднякова: норма солнечного сияния в Москве в июне будет выполена

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСолнечная погода в Москве
Солнечная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Норма солнечного сияния в Москве в июне составляет 279 часов.
  • По мнению главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, существует большая вероятность, что норма солнечного сияния будет выполнена.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Норма солнечного сияния в Москве в июне составляет 279 часов, велика вероятность, что она будет выполнена, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик отметила, что в июне, при максимальной продолжительности светового дня, норма солнечного сияния составляет 279 часов.
"По развитию синоптических процессов в текущем месяце, велика вероятность, что норма по солнечному свету будет выполнена", - написала Позднякова в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, самый солнечный июнь в Москве был в 2008 году (371 час), а самый скудный на солнце - в 2003 году (160 часов).
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ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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