Выручка малых техкомпаний Подмосковья выросла более чем на 20%

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Выручка малых технологических компаний (МТК) Подмосковья выросла более чем на 20% в прошлом году по сравнению с 2024 годом и достигла показателя – более 55 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева указала, что малые технологические компании – это двигатель развития данного направления.
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"Многие из них имеют колоссальный производственный и научный потенциал, и поддержка, оказанная им на старте и в процессе становления, во многом закладывает базу для их дальнейшей работы и открывает возможность для постановки их решений в масштабное производство", – приводит пресс-служба слова Зиновьевой.
Статус МТК имеют более 270 компаний Подмосковья. Почти 600 региональных предприятий могут получить этот статус и претендовать на включение в реестр МТК Минэкономразвития России, а значит – и на получение федеральной поддержки, услуг и льгот.
В Московской области уже намерены внедрить налоговые льготы для МТК – для них будет действовать пониженная региональная часть ставки налога на прибыль. Мера поддержки может заработать уже в этом году и будет действовать до первого января 2031 года.