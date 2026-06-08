Выручка малых техкомпаний Подмосковья выросла более чем на 20%

"Многие из них имеют колоссальный производственный и научный потенциал, и поддержка, оказанная им на старте и в процессе становления, во многом закладывает базу для их дальнейшей работы и открывает возможность для постановки их решений в масштабное производство", – приводит пресс-служба слова Зиновьевой.

В Московской области уже намерены внедрить налоговые льготы для МТК – для них будет действовать пониженная региональная часть ставки налога на прибыль. Мера поддержки может заработать уже в этом году и будет действовать до первого января 2031 года.