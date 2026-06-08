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Выручка малых техкомпаний Подмосковья выросла более чем на 20% - РИА Новости, 08.06.2026
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Твой бизнес
 
14:10 08.06.2026
Выручка малых техкомпаний Подмосковья выросла более чем на 20%

Выручка малых технологических компаний Подмосковья увеличилась более чем на 20%

© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗаместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Выручка малых технологических компаний (МТК) Подмосковья выросла более чем на 20% в прошлом году по сравнению с 2024 годом и достигла показателя – более 55 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева указала, что малые технологические компании – это двигатель развития данного направления.
«
"Многие из них имеют колоссальный производственный и научный потенциал, и поддержка, оказанная им на старте и в процессе становления, во многом закладывает базу для их дальнейшей работы и открывает возможность для постановки их решений в масштабное производство", – приводит пресс-служба слова Зиновьевой.
Статус МТК имеют более 270 компаний Подмосковья. Почти 600 региональных предприятий могут получить этот статус и претендовать на включение в реестр МТК Минэкономразвития России, а значит – и на получение федеральной поддержки, услуг и льгот.
В Московской области уже намерены внедрить налоговые льготы для МТК – для них будет действовать пониженная региональная часть ставки налога на прибыль. Мера поддержки может заработать уже в этом году и будет действовать до первого января 2031 года.
 
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