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Пенсионерка из Нижнего Новгорода передала мошенникам 12,8 миллиона рублей - РИА Новости, 08.06.2026
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11:28 08.06.2026
Пенсионерка из Нижнего Новгорода передала мошенникам 12,8 миллиона рублей

Пенсионерка из Нижнего Новгорода передала лжесотрудникам ФСБ 12,8 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семидесятипятилетняя жительница Нижнего Новгорода передала лжесотрудникам спецслужб 12,8 миллиона рублей.
  • Женщина сама отвезла часть денег в Москву по указанию мошенников.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Семидесятипятилетняя жительница Нижнего Новгорода передала лжесотрудникам спецслужб 12,8 миллиона рублей, причем часть денег пожилая женщина сама отвезла аферистам в Москву, сообщает МВД региона.
Пожилая женщина рассказала в полиции, что около трех недель ей поступали звонки якобы от сотрудника ФСБ, который убедил ее в необходимости отмены сомнительной операции на принадлежащем ей банковском счете. Поддавшись запугиванию мошенников, пенсионерка последовала их указаниям.
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"Через неделю после начала общения женщина в кассе банка обналичила денежные средства в размере 10 миллионов рублей и в последующем в черной хозяйственной сумке передала их неизвестной девушке. Через несколько дней потерпевшая обналичила еще 2 миллиона рублей, после чего незнакомец приобрел ей билет до Москвы. На территории столицы она передала деньги неизвестному молодому человеку, предварительно завернув их в целлофановый пакет" , - говорится в сообщении.
Спустя некоторое время пенсионерка сняла со счета оставшиеся 800 тысяч рублей и передала их неизвестному мужчине недалеко от своего дома.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства произошедшего.
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