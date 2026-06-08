Пассажиров эвакуированного из-за атак ВСУ поезда доставили в Симферополь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение по Крымской железной дороге было остановлено из-за атак ВСУ.
- Пассажиров 68-го поезда доставили до Симферополя автобусами.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Пассажиры одного из поездов в Крыму, которые были эвакуированы из-за атак ВСУ, доставлены автобусами в Симферополь, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике "ГрандСервисЭкспресс".
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"На этот (совпадает с мск - ред.) час (7.55) движение по Крымской железной дороге остановлено. Пассажиры 68-го поезда доставлены до Симферополя автобусами", - сообщили в компании.
Там добавили, что также доставлена часть пассажиров еще одного поезда.
Пассажиры всех поездов на территории Крыма были эвакуированы после атаки дрона на поезд Москва - Симферополь, сообщали ранее в "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва - Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали.