Пассажиров эвакуированного из-за атак ВСУ поезда доставили в Симферополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Пассажиры одного из поездов в Крыму, которые были эвакуированы из-за атак ВСУ, доставлены автобусами в Симферополь, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике "ГрандСервисЭкспресс".