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Овчинский: в Москве проведут цикл экскурсий об архитектурном развитии - РИА Новости, 08.06.2026
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12:05 08.06.2026
Овчинский: в Москве проведут цикл экскурсий об архитектурном развитии

Овчинский: в Москве проведут цикл экскурсий об архитектурном развитии города

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Экскурсии, которые посвящены архитектурному развитию Москвы, пройдут в городе с июня по октябрь, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градполитики Владислав Овчинский.
В сообщении отмечается, что в программу мероприятия вошли разные районы столицы, в том числе построенные по программе реновации, участники экскурсий смогут познакомиться с новыми градостроительными подходами, архитектурными особенностями и знаковыми проектами последних лет. Проводить их будут лекторы и московские гиды, специализирующиеся на авторских экскурсиях.
«
"Москва постоянно развивается, и вместе с этим меняется ее архитектурный облик. Через такие экскурсии мы хотим показать, как современные градостроительные решения влияют на качество городской среды и повседневную жизнь людей. Это позволяет не только больше узнать об истории и развитии столицы, но и увидеть, как формируется комфортный, современный и удобный для жизни мегаполис", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Он добавил, что жители должны чувствовать связь с городом и понимать, какие изменения в нем происходят.
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МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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