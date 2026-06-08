Овчинский: в Москве проведут цикл экскурсий об архитектурном развитии

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"Москва постоянно развивается, и вместе с этим меняется ее архитектурный облик. Через такие экскурсии мы хотим показать, как современные градостроительные решения влияют на качество городской среды и повседневную жизнь людей. Это позволяет не только больше узнать об истории и развитии столицы, но и увидеть, как формируется комфортный, современный и удобный для жизни мегаполис", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.