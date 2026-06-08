В Мьянме освободили россиянку из мошеннического кол-центра

По их информации, девушка прилетела в Янгон из Таиланда в апреле, получив предложение о работе. Затем ее отвезли в район города Мьявади в Каренской национальной области и угрозами заставили работать на мошеников. В начале июня она смогла связаться с российским посольством и попросить о помощи.