В Мьянме освободили россиянку из мошеннического кол-центра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шестого июня из мошеннического кол-центра в Мьянме освободили гражданку России.
- Девушка прилетела в Янгон из Таиланда в апреле, получив предложение о работе, а затем ее отвезли в район города Мьявади и угрозами заставили работать на мошенников.
ДЖАКАРТА, 8 июн — РИА Новости. Еще одну россиянку вызволили из мошеннического кол-центра в Мьянме, сообщили РИА Новости в посольстве в Янгоне.
По их информации, девушка прилетела в Янгон из Таиланда в апреле, получив предложение о работе. Затем ее отвезли в район города Мьявади в Каренской национальной области и угрозами заставили работать на мошеников. В начале июня она смогла связаться с российским посольством и попросить о помощи.
Пока что девушка находится в мьянманском депортационном центре.
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"Ее возвращение в Россию будет организовано через территорию Таиланда при содействии сотрудников российского посольства в Бангкоке после согласования соответствующей даты", — добавили в посольстве.
Там призвали проявлять бдительность при поиске работы в странах Индокитая и напомнили, что в Мьянме иностранцу обязательно нужна трудовая виза.
В странах Юго-Восточной Азии — Мьянме, Камбодже и Лаосе — действует транснациональная мошенническая сеть, которая вербует иностранцев, в том числе россиян, обещая им высокооплачиваемую работу, как правило, в Таиланде. После онлайн-собеседования этих людей приглашают в Бангкок, а затем отбирают паспорта и нелегально вывозят в Мьянму. Там их заставляют работать в мошеннических кол-центрах на положении рабов, подвергают пыткам и избиениям, а за неподчинение могут убить.