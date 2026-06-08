Краткий пересказ от РИА ИИ
- Соратникам Орбана грозит судебное преследование из-за "участия в хищениях" средств ЕС.
- Утверждается, что его правительство заключало контракты с тремя компаниями по искусственно завышенным ценам.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Соратникам бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана грозит судебное преследование из-за "участия в хищениях" средств ЕС, заявил глава управления по защите неподкупности республики Ференц Пал Биро.
«
"Высокопоставленные политики могут и, вполне возможно, будут подвергнуты судебному преследованию. <...> (Сотрудники управления. — Прим. ред.) выявили ряд уголовных дел, в которых, как я считаю, мы как страна <...> должны быть готовы вернуть эти выделенные средства и репатриировать их, так как эти средства уже выведены из страны", — привело его слова Politico.
Как утверждает Биро, правительство Орбана заключало контракты с тремя компаниями по искусственно завышенным ценам, потратив на это около десяти миллиардов евро за последние четыре года. Глава управления считает, что власти заплатили на 3,5 миллиарда больше, чем следовало.
При этом он не сказал, с какими именно компаниями сотрудничали соратники экс-главы правительства.
Во время своего правления Орбан неоднократно критиковал ЕС за безоговорочную поддержку Украины и агрессивный курс против России. Брюссель, со своей стороны, пытался помешать его партии "Фидес" одержать победу на парламентских выборах в апреле. В итоге первое место заняла оппозиционная политсила "Тиса", а премьером стал Петер Мадьяр.