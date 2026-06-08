Соратникам Орбана грозит судебное преследование из-за "участия в хищениях"

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"Высокопоставленные политики могут и, вполне возможно, будут подвергнуты судебному преследованию. <...> (Сотрудники управления. — Прим. ред.) выявили ряд уголовных дел, в которых, как я считаю, мы как страна <...> должны быть готовы вернуть эти выделенные средства и репатриировать их, так как эти средства уже выведены из страны", — привело его слова Politico.