СК задержал 24 человека по делу финансирования 14 онлайн-казино

"Установлены и задержаны на территории России 24 участника преступной организации, им предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем", — сказала она.

По данным следствия, фигуранты обеспечивали прием для онлайн-казино, которым запрещено работать в российской юрисдикции: Pin-Up/Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, Iwin, Azino, WinWin и 888Casino. Ежедневно они проводили тысячи транзакций. Точный размер доходов банды установят судебная экспертиза.

В ФСБ уточнили, что преступная группировка состояла из нескольких блоков. Например, финансовый обеспечивал незаконный оборот платежей, координировал приобретение дропперских юридических лиц, банковских реквизитов и сетевых идентификаторов сотовой связи. Операционный блок занимался общим менеджментом, коммуникацией с онлайн-казино и поддерживал работу платежных сервисов, а бухгалтерский контролировал криптоактивы, распределял прибыль, выдавал зарплату, оплачивал командировки и другие расходы. Была у банды и собственная служба безопасности.