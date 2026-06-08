СК задержал 24 человека по делу финансирования 14 онлайн-казино

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По делу банды, обеспечившей незаконное финансирование 14 онлайн-казино, задержали 24 человека.
- Еще восемь фигурантов объявили в розыск.
- Во время обысков у задержанных изъяли деньги и предметы роскоши, на имущество наложили арест.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Силовики накрыли банду, контролировавшую сервис по приему ставок для 14 онлайн-казино, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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"Установлены и задержаны на территории России 24 участника преступной организации, им предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем", — сказала она.
По словам Петренко, главарей банды и наиболее активных членов отправили под стражу. Еще восемь обвиняемых объявили в розыск.
По месту жительства задержанных и в четырех принадлежащих им офисах прошли обыски, добавили в Центре общественных связей ФСБ. Там изъяли деньги и предметы роскоши, включая дорогостоящие машины. Кроме того, на имущество обвиняемых наложили арест.
По данным следствия, фигуранты обеспечивали прием для онлайн-казино, которым запрещено работать в российской юрисдикции: Pin-Up/Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, Iwin, Azino, WinWin и 888Casino. Ежедневно они проводили тысячи транзакций. Точный размер доходов банды установят судебная экспертиза.
В ФСБ уточнили, что преступная группировка состояла из нескольких блоков. Например, финансовый обеспечивал незаконный оборот платежей, координировал приобретение дропперских юридических лиц, банковских реквизитов и сетевых идентификаторов сотовой связи. Операционный блок занимался общим менеджментом, коммуникацией с онлайн-казино и поддерживал работу платежных сервисов, а бухгалтерский контролировал криптоактивы, распределял прибыль, выдавал зарплату, оплачивал командировки и другие расходы. Была у банды и собственная служба безопасности.