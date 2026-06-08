На вокзале в Нью-Йорке мужчина напал на людей с ножом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке неизвестный ранил ножом пятерых человек.
- Злоумышленника задержали правоохранители из полицейского департамента Amtrak.
НЬЮ-ЙОРК, 8 июн – РИА Новости. Неизвестный ранил ножом пятерых человек на вокзале в Нью-Йорке, злоумышленника задержали, сообщили РИА Новости в городской полиции.
По данным силовиков, инцидент произошел на Пенсильванском вокзале Нью-Йорка в воскресенье в 19.00 по местному времени (понедельник 02.00 по мск).
"Скорая помощь доставила пять человек в местную больницу в стабильном состоянии. На месте было задержано лицо, представляющее интерес для следствия", – сказали РИА Новости в полиции.
Там отметили, что злоумышленника задерживали правоохранители из полицейского департамента Amtrak – структуры при американском железнодорожном перевозчике.
Инцидент случился неподалеку от арены Madison Square Garden, где в понедельник вечером (по местному времени) планируется проведение третьего матча финала НБА. На игре ожидается присутствие президента США Дональда Трампа.