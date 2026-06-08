На вокзале в Нью-Йорке мужчина напал на людей с ножом

НЬЮ-ЙОРК, 8 июн – РИА Новости. Неизвестный ранил ножом пятерых человек на вокзале в Нью-Йорке, злоумышленника задержали, сообщили РИА Новости в городской полиции.

"Скорая помощь доставила пять человек в местную больницу в стабильном состоянии. На месте было задержано лицо, представляющее интерес для следствия", – сказали РИА Новости в полиции.