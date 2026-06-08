Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве прогремели взрывы.
- В части Николаевской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Николаеве были слышны взрывы", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Николаевской области.
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