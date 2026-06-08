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Нидерланды выходят из программы подготовки украинских военных Interflex - РИА Новости, 08.06.2026
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20:04 08.06.2026
Нидерланды выходят из программы подготовки украинских военных Interflex

Нидерланды завершили участие в программе подготовки украинских военных Interflex

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоеннослужащие армии Нидерландов
Военнослужащие армии Нидерландов - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военнослужащие армии Нидерландов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нидерланды завершили свое участие в британской программе подготовки украинских военнослужащих Interflex.
  • Программа продолжит работу под британским руководством, но в измененном формате.
  • Нидерланды продолжат вносить вклад в подготовку украинских солдат другими способами.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Нидерланды завершили свое участие в британской программе подготовки украинских военнослужащих Interflex, сообщило министерство обороны королевства в понедельник.
По данным ведомства, спустя четыре года после запуска миссия Interflex по подготовке солдат ВСУ вступает в новую фазу. Обучение проводили военные инструкторы из 14 стран, включая Нидерланды, а координацию осуществляла Великобритания.
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"Для Нидерландов последняя ротация обучения знаменует собой завершение их участия в Interflex", - говорится в заявлении на сайте минобороны.
При этом сама программа продолжит работу под британским руководством, однако ее формат изменится. В ведомстве утверждают, что международная поддержка Украины "будет продолжаться бесперебойно, но в форме, соответствующей текущим потребностям украинских вооруженных сил". При этом Нидерланды якобы продолжат вносить свой вклад в подготовку украинских солдат другими способами, например, через европейскую учебную миссию EUMAM.
Как ранее сообщало минобороны Великобритании, с 2022 года в рамках Interflex было подготовлено 63 тысячи военнослужащих для ВСУ, в том числе 11 тысяч инструкторов.
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