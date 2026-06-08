Нидерланды выходят из программы подготовки украинских военных Interflex

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нидерланды завершили свое участие в британской программе подготовки украинских военнослужащих Interflex.
- Программа продолжит работу под британским руководством, но в измененном формате.
- Нидерланды продолжат вносить вклад в подготовку украинских солдат другими способами.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Нидерланды завершили свое участие в британской программе подготовки украинских военнослужащих Interflex, сообщило министерство обороны королевства в понедельник.
По данным ведомства, спустя четыре года после запуска миссия Interflex по подготовке солдат ВСУ вступает в новую фазу. Обучение проводили военные инструкторы из 14 стран, включая Нидерланды, а координацию осуществляла Великобритания.
"Для Нидерландов последняя ротация обучения знаменует собой завершение их участия в Interflex", - говорится в заявлении на сайте минобороны.
При этом сама программа продолжит работу под британским руководством, однако ее формат изменится. В ведомстве утверждают, что международная поддержка Украины "будет продолжаться бесперебойно, но в форме, соответствующей текущим потребностям украинских вооруженных сил". При этом Нидерланды якобы продолжат вносить свой вклад в подготовку украинских солдат другими способами, например, через европейскую учебную миссию EUMAM.
Как ранее сообщало минобороны Великобритании, с 2022 года в рамках Interflex было подготовлено 63 тысячи военнослужащих для ВСУ, в том числе 11 тысяч инструкторов.