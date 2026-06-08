Нидерланды выходят из программы подготовки украинских военных Interflex

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Нидерланды завершили свое участие в британской программе подготовки украинских военнослужащих Interflex, сообщило министерство обороны королевства в понедельник.

Как ранее сообщало минобороны Великобритании, с 2022 года в рамках Interflex было подготовлено 63 тысячи военнослужащих для ВСУ, в том числе 11 тысяч инструкторов.