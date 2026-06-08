В Кремле указали на непоследовательность лидеров "евротройки"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кремле указали на непоследовательность Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера, которые, говоря о мире, содействуют производству оружия на Украине.
- Великобритания, Франция и Германия ранее заявили о намерении совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Кремле указали на непоследовательность президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которые, говоря о мире, содействуют производству оружия на Украине.
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"Кроме того, я также хотел бы, наверное, обратить особое внимание, что и Макрон, и Стармер, и Мерц, они пытаются говорить о мире и одновременно акцентируют свои намерения содействовать киевскому режиму в производстве новых видов вооружений для продолжения войны. Это ли не является непоследовательностью речи? И это ли лучшим образом не демонстрирует истинные намерения европейских столиц?" - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. В совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне говорится, что Великобритания, Франция и Германия намерены совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины. Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией - при активном участии США и Европы.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных.