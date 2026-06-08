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В Кремле указали на непоследовательность лидеров "евротройки" - РИА Новости, 08.06.2026
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13:38 08.06.2026 (обновлено: 13:43 08.06.2026)
В Кремле указали на непоследовательность лидеров "евротройки"

Песков отметил непоследовательность Макрона, Мерца и Стармера по Украине

© REUTERS / Isabel InfantesКир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит
Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кремле указали на непоследовательность Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера, которые, говоря о мире, содействуют производству оружия на Украине.
  • Великобритания, Франция и Германия ранее заявили о намерении совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Кремле указали на непоследовательность президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которые, говоря о мире, содействуют производству оружия на Украине.
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"Кроме того, я также хотел бы, наверное, обратить особое внимание, что и Макрон, и Стармер, и Мерц, они пытаются говорить о мире и одновременно акцентируют свои намерения содействовать киевскому режиму в производстве новых видов вооружений для продолжения войны. Это ли не является непоследовательностью речи? И это ли лучшим образом не демонстрирует истинные намерения европейских столиц?" - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. В совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне говорится, что Великобритания, Франция и Германия намерены совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины. Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией - при активном участии США и Европы.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияГерманияЭммануэль МакронФридрих МерцКир Стармер
 
 
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