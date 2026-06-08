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Эксперт рассказал о фейковых предложениях о продаже недвижимости - РИА Новости, 08.06.2026
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03:59 08.06.2026
Эксперт рассказал о фейковых предложениях о продаже недвижимости

Шавнев: каждое десятое предложение о продаже недвижимости является фейком

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПродажа недвижимости.
Продажа недвижимости. - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Каждое десятое предложение о продаже недвижимости в России не соответствует действительности: ложными могут быть цена или состояние объекта.
  • В Краснодарском крае доля фейковых объявлений достигла 15% в преддверии летнего сезона.
  • Около 89% потенциальных покупателей учитывают не только метраж и район, но и цену при выборе недвижимости, а для 76% цена — решающий фактор.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Каждое десятое предложение о продаже недвижимости в России не соответствует действительности: ложными могут быть цена или состояние объекта, рассказал РИА Новости генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости "Флип" Евгений Шавнев.
"На сегодня в крупных городах с оживленным рынком купли и продажи 10% квартир не соответствует действительности и являются ложными предложениями или предложениями, где не все показатели являются реальностью - цена, состояние объекта" - сообщил он, исходя из результатов анализа более 1,7 миллиона предложений о продаже квартиры в открытом доступе, проведенном компанией.
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Ситуация может отличаться в зависимости от региона – на данный момент лидером является Краснодарский край, где доля фейков достигла 15% в преддверии летнего сезона.
Около 89% потенциальных покупателей учитывают не только метраж и район, но и цену при выборе недвижимости. Для 76% цена – решающий фактор. Этим и пользуются риелторы, которые размещают дешевые объекты исключительно для привлечения внимания потенциального клиента.
"Как правило, после первого контакта с потенциальным клиентом, настроенным на покупку, риелторы говорят, что объект уже продан или у него проблемы с документами, и будут стараться переориентировать клиента на другие объекты", - описывает типичный сценарий Шавнев.
При этом, лишь 5% объявлений носят мошеннический характер. В большинстве случаев мошенники просят перевести залог, чтобы квартира не была продана по текущей цене, из-за чего покупатель лишается залога и возможности приобрести выбранный объект.
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