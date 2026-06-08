Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия требует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша осудить преступления ВСУ в Старобельске и Енакиево.
- По словам постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, замалчивание преступлений ВСУ равносильно поощрению политики террора против гражданских лиц.
ООН, 8 июн - РИА Новости. Россия требует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша осудить преступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске и Енакиево, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
"Требуем от генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского против мирных граждан в Старобельске и Енакиево. Замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.