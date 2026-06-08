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Россия требует от генсека ООН осудить преступления ВСУ, заявил Небензя - РИА Новости, 08.06.2026
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22:55 08.06.2026 (обновлено: 23:09 08.06.2026)
Россия требует от генсека ООН осудить преступления ВСУ, заявил Небензя

Небензя: Россия требует от генсека ООН осудить преступления ВСУ в Старобельске

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия требует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша осудить преступления ВСУ в Старобельске и Енакиево.
  • По словам постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, замалчивание преступлений ВСУ равносильно поощрению политики террора против гражданских лиц.
ООН, 8 июн - РИА Новости. Россия требует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша осудить преступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске и Енакиево, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
"Требуем от генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского против мирных граждан в Старобельске и Енакиево. Замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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