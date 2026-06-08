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Украина ежедневно бьет по гражданским объектам приграничья, заявил Небензя - РИА Новости, 08.06.2026
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22:55 08.06.2026 (обновлено: 23:01 08.06.2026)
Украина ежедневно бьет по гражданским объектам приграничья, заявил Небензя

Небензя: киевский режим ежедневно бьет по гражданским объектам приграничья

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что киевский режим ежедневно наносит удары по гражданским объектам приграничья.
  • Он подчеркнул, что атаки направлены на жилые дома, образовательные и медицинские учреждения, а также отметил охоту на мирных жителей.
ООН, 8 июн - РИА Новости. Киевский режим ежедневно бьет по гражданским объектам приграничья и охотится за мирными жителями, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.
"Гибель людей в Старобельске и Енакиево - это только малая доля злодеяний боевиков киевского режима, который ежедневно бьет по гражданским объектам приграничья, наносит прицельные удары по жилым домам, образовательным и медицинским учреждениям, охотится за мирными жителями", - сообщил Небензя на заседании Совбеза по Украине.
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