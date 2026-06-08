Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что киевский режим ежедневно наносит удары по гражданским объектам приграничья.
- Он подчеркнул, что атаки направлены на жилые дома, образовательные и медицинские учреждения, а также отметил охоту на мирных жителей.
ООН, 8 июн - РИА Новости. Киевский режим ежедневно бьет по гражданским объектам приграничья и охотится за мирными жителями, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.
"Гибель людей в Старобельске и Енакиево - это только малая доля злодеяний боевиков киевского режима, который ежедневно бьет по гражданским объектам приграничья, наносит прицельные удары по жилым домам, образовательным и медицинским учреждениям, охотится за мирными жителями", - сообщил Небензя на заседании Совбеза по Украине.