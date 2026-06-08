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ВС Нидерландов объяснили свое неучастие в учениях НАТО у границ России - РИА Новости, 08.06.2026
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11:53 08.06.2026
ВС Нидерландов объяснили свое неучастие в учениях НАТО у границ России

Генштаб Нидерландов: учения Ramstein Flag 2026 не вписались в график ВС страны

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоенные НАТО
Военные НАТО - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военные НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военно-воздушные силы Нидерландов не участвуют в масштабных учениях НАТО Ramstein Flag 2026, которые будут проходить до 19 июня на территории, в том числе граничащих с Россией Финляндии и Норвегии. В них участвуют 19 стран.
  • В ВВС страны пояснили, что участие Нидерландов не предусмотрено, так как мероприятие не вписалось в годовой график Королевских военно-воздушных сил.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы Нидерландов не участвуют в масштабных учениях НАТО Ramstein Flag 2026, так как мероприятие не вписалось в их график, заявил в понедельник бригадный генерал ВС Нидерландов Хан Баумейстер.
НАТО в понедельник начинает учения ВВС Ramstein Flag 2026 (RAFL26), которые будут проходить до 19 июня, в том числе на территории граничащих с РФ Финляндии и Норвегии. В них участвуют 19 стран.
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"Мы не участвуем, потому что это не вписывается в годовой график Королевских военно-воздушных сил", - сообщил генерал в эфире телеканала NPO 1 в ответ на вопрос о том, почему Нидерланды не принимают участие в учениях альянса.
Он пояснил, что у боевых подразделений свой график, и в этом году они уже проводили учения в Соединенных Штатах и в Японии.
"Кроме того, они сейчас проходят курс подготовки по применению вооружения. Поэтому все должно точно укладываться в расписание", - отметил Баумейстер.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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