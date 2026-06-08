ВС Нидерландов объяснили свое неучастие в учениях НАТО у границ России

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы Нидерландов не участвуют в масштабных учениях НАТО Ramstein Flag 2026, так как мероприятие не вписалось в их график, заявил в понедельник бригадный генерал ВС Нидерландов Хан Баумейстер.