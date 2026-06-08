Крушитель авианосцев: какой флагман получит Северный флот

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М "Орлан" "Адмирал Нахимов" вышел на Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М "Орлан" "Адмирал Нахимов" вышел на финальный этап испытаний после модернизации. Ожидается, что скоро он вернется в строй и станет флагманом Северного флота. Чем уникален корабль — в материале РИА Новости.

Вооружен до зубов

Крейсеры проекта 1144 "Орлан" — крупнейшие в мире после авианосцев. Водоизмещение — 25,8 тысячи тонн, длина — 250 метров, ширина — 28,5 метра, экипаж — 760 человек. У России два вымпела этого типа — второй, "Петр Великий", отправится на модернизацию, как только закончатся испытания "Нахимова".

Оба, по сути, представляют собой вооруженные до зубов морские платформы, способные поражать любые цели. Стандартный комплект — 20 пусковых установок противокорабельных ракет П-700 "Гранит", зенитно-ракетные комплексы "Оса-М", "Кинжал" и дальнобойные С-300Ф "Форт", противолодочные ракето-торпеды "Метель" и "Водопад", реактивные бомбометы и автоматическая двуствольная пушка АК-130.

Атомная энергетическая установка, автономность — два месяца, скорость — 31 узел. Дальность хода практически не ограничена. Крейсера могут действовать в условиях Крайнего Севера и способны обеспечить военное присутствие России в Арктическом регионе, который многие аналитики считают потенциальным полем противостояния в недалеком будущем.

Однако любой корабль постепенно устаревает. Если в конце 1980-х — начале 1990-х "Орланы" считались вершиной конструкторской мысли и могли противостоять любому противнику, то сегодня ситуация изменилась. Нужна модернизация.

Новый главный калибр

"Адмирала Нахимова" отправили на ремонт еще в 1999-м, но фактически к работам приступили лишь в 2013-м. К 2015 году на предприятии "Севмаш" в Северодвинске с корабля сняли старое оборудование и провели дефектовку корпуса. Завершить все планировали к 2018-му, но сроки неоднократно сдвигались. По ходу дела внедряли все больше новинок.

Вместо "Гранитов" модернизированный "Адмирал Нахимов" получил новый главный калибр — десять унифицированных пусковых установок ЗС14 по восемь ракет в каждой. Это крылатые "Калибры", сверхзвуковые противокорабельные "Ониксы" или гиперзвуковые "Цирконы". Таким образом, только ударных ТАРКР 80 единиц, что делает крейсер одним из самых тяжеловооруженных надводных кораблей в мире.

"Орланы" всегда отличались мощной корабельной системой ПВО. У "Нахимова" была дальнобойная ЗРС С-300Ф "Форт", теперь — военно-морской вариант С-400. Этот комплекс, стреляющий зенитными боеприпасами разного типа, способен перехватывать самолеты-"невидимки" и другие воздушные цели, в том числе крылатые и баллистические. Ракета системы 40Н6 поражает объекты на удалении до 400 километров.

Предполагается, что на "Адмирале Нахимове" разместят 96 ЗУР в пусковых шахтах. Кроме того, ЗРК ближней зоны "Кортик" поменяли на современные "Панцирь-МЕ", а зенитные ракеты "Оса-М" — на систему "Редут".

Один против нескольких

Обновилось и противолодочное вооружение. Комплекс "Ответ" — это пусковая с ракето-торпедой дальностью до 50 километров. Крылатая ракета доставляет самонаводящуюся торпеду в район вероятного нахождения подлодки. Боевая часть падает в воду, автоматически обнаруживает и уничтожает субмарину.

Для самообороны — комплекс "Пакет-НК", защищает на ближних дистанциях. Два типа боеприпасов: тепловые торпеды МТТ и реактивные противоторпеды М-15. МТТ поражает субмарины на глубинах до 600 метров и удалении до 20 километров. М-15 перехватывает торпеды на расстоянии до 1,4 километра и глубине до 800 метров. Система максимально автоматизирована, самостоятельно обнаруживает и классифицирует цель, определяет параметры движения, выдавая торпеде или противоторпеде точное целеуказание. Оба боеприпаса достаточно быстроходны — 50 узлов (92 километра в час).

Само собой, электронную начинку крейсера полностью заменили на самую передовую, что серьезно повысит ситуационную осведомленность экипажа корабля и значительно расширит возможности применения бортового оружия. "Нахимов" получил новые цифровые системы связи и управления, системы жизнеобеспечения, радиотехническое оборудование и корабельную энергетику.

Помимо этого, добавили авиагруппу из трех модернизированных палубных вертолетов Ка-27М. Эти машины облегчат экипажу обнаружение подводных лодок.