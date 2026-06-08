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Стали известны меры безопасности на фестивале "Дикая Мята" - РИА Новости, 08.06.2026
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16:42 08.06.2026 (обновлено: 17:16 08.06.2026)
Стали известны меры безопасности на фестивале "Дикая Мята"

На "Дикой мяте" в 2026 году усилят меры безопасности

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Дикая Мята"Стали известны меры безопасности на фестивале "Дикая Мята"
Стали известны меры безопасности на фестивале Дикая Мята - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Дикая Мята"
Стали известны меры безопасности на фестивале "Дикая Мята"
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В 2026 году на фестивале "Дикая мята" беспрецедентно усилят меры безопасности, сообщает пресс-служба фестиваля.
Событие пройдет в Тульской области с 19 по 21 июня.
"Безопасность и комфорт наших зрителей – это две важнейшие задачи. В этом году мы беспрецедентно усиливаем меры безопасности: прямо сейчас достраиваем “шлюзовый” въезд для осмотра грузового транспорта, устанавливаются дополнительно 70 камер видеонаблюдения, которые “закроют” весь периметр фестиваля. В общей сложности их будет более 80", – приводит слова генерального продюсера фестиваля Андрея Клюкина пресс-служба фестиваля.
Он подчеркнул, что сейчас с учетом всех современных требований идет переоборудование серверной.
"Разработана система резервного электроснабжения на случай перебоев в работе электросетей. На входных группах будут установлены не только рамки, но и интроскопы. Это повысит качество и скорость осмотра личных крупногабаритных вещей", – сказал генпродюсер фестиваля.
Клюкин отметил, что уже построен и готов к работе штаб для силовых структур – для круглосуточного наблюдения за территорией там обустроили стену экранов.
"Все три дня будут работать Росгвардия и дополнительные группы мобильного реагирования. При этом гости фестиваля, если и будут видеть наши службы, то только на входных группах. Безусловно, благодаря поддержке правительства Тульской области будет задействована и дополнительная техника, подробности работы которой мы разглашать не будем", – комментирует он.
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