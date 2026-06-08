Стали известны меры безопасности на фестивале "Дикая Мята"

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В 2026 году на фестивале "Дикая мята" беспрецедентно усилят меры безопасности, сообщает пресс-служба фестиваля.

Событие пройдет в Тульской области с 19 по 21 июня.

"Безопасность и комфорт наших зрителей – это две важнейшие задачи. В этом году мы беспрецедентно усиливаем меры безопасности: прямо сейчас достраиваем “шлюзовый” въезд для осмотра грузового транспорта, устанавливаются дополнительно 70 камер видеонаблюдения, которые “закроют” весь периметр фестиваля. В общей сложности их будет более 80", – приводит слова генерального продюсера фестиваля Андрея Клюкина пресс-служба фестиваля.

Он подчеркнул, что сейчас с учетом всех современных требований идет переоборудование серверной.

"Разработана система резервного электроснабжения на случай перебоев в работе электросетей. На входных группах будут установлены не только рамки, но и интроскопы. Это повысит качество и скорость осмотра личных крупногабаритных вещей", – сказал генпродюсер фестиваля.

Клюкин отметил, что уже построен и готов к работе штаб для силовых структур – для круглосуточного наблюдения за территорией там обустроили стену экранов.