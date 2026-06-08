В Москве выбрали лучших рабочих зеленого хозяйства

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"В минувшую субботу провели в Парке Победы на Поклонной горе финал городского конкурса "Московские мастера" в номинации "Рабочий зеленого хозяйства". Мероприятие было организовано в формате праздника для всей семьи. На сегодняшний день Москва является одним из самых зеленых мегаполисов мира, и в этом заслуга большого коллектива коммунальных служб, которые не только высаживают зеленые насаждения, но и круглосуточно о них заботятся", - рассказал Бирюков.