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В Москве выбрали лучших рабочих зеленого хозяйства - РИА Новости, 08.06.2026
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В Москве выбрали лучших рабочих зеленого хозяйства

В Москве прошел финал конкурса "Московские мастера"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабота ГБУ "Автомобильные дороги" в МОскве
Работа ГБУ Автомобильные дороги в МОскве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Работа ГБУ "Автомобильные дороги" в МОскве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В парке Победы в Москве состоялся финал городского конкурса "Московские мастера" в номинации "Рабочий зеленого хозяйства".
  • В финале приняли участие 22 команды — 44 специалиста из 11 округов столицы и городских учреждений.
  • Победу одержала команда ГБУ "Автомобильные дороги".
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Финал ежегодного городского конкурса "Московские мастера" состоялся в парке Победы в Москве, в рамках него выбрали лучших рабочих зеленого хозяйства столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"В минувшую субботу провели в Парке Победы на Поклонной горе финал городского конкурса "Московские мастера" в номинации "Рабочий зеленого хозяйства". Мероприятие было организовано в формате праздника для всей семьи. На сегодняшний день Москва является одним из самых зеленых мегаполисов мира, и в этом заслуга большого коллектива коммунальных служб, которые не только высаживают зеленые насаждения, но и круглосуточно о них заботятся", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что в финал конкурса вышли 22 команды - 44 специалиста из 11 округов столицы и городских учреждений - ГБУ "Автомобильные дороги" и ГБУ "Озеленение".
"Участники прошли тестирование и выполнили задания практической части - стрижку живой изгороди и обустройство тематического цветника возле Монумента Победы. Его оформили в виде дома, от которого отходят солнечные лучи, всего высадили более 9,5 тысячи однолетников", - уточнил он.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что победу одержала команда ГБУ "Автомобильные дороги", второе место заняли специалисты из ГБУ "Автомобильные дороги ВАО", бронза досталась команде ГБУ "Жилищник Молжаниновского района".
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