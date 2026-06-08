Эксперт рассказал, как мошенники охотятся на подростков

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мошенники обманывают подростков, которые ищут подработку на лето, рассылая сообщения от имени известных компаний с предложениями легкой работы и высокой зарплаты, чтобы украсть личные данные и получить доступ к счетам, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам доцента, настоящие работодатели не просят вводить паспортные данные или данные карты по ссылкам из мессенджеров. Он также добавил, что перед заполнением анкет подросткам стоит посоветоваться с родителями. Цифровая безопасность сегодня нужна не только взрослым, но и детям, заключил Щербаченко.