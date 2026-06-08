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Эксперт рассказал, как мошенники охотятся на подростков - РИА Новости, 08.06.2026
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19:58 08.06.2026
Эксперт рассказал, как мошенники охотятся на подростков

Щербаченко: мошенники начали охотиться на подростков, ищущих летнюю подработку

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники обманывают подростков, которые ищут подработку на лето, рассылая сообщения от имени известных компаний.
  • Злоумышленники предлагают легкую работу с высокой зарплатой и присылают ссылку на поддельный сайт для кражи данных.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мошенники обманывают подростков, которые ищут подработку на лето, рассылая сообщения от имени известных компаний с предложениями легкой работы и высокой зарплаты, чтобы украсть личные данные и получить доступ к счетам, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Злоумышленники рассылают сообщения от имени якобы известных компаний и предлагают легкую работу с высокой зарплатой. Когда подросток откликается, ему присылают ссылку для "оформления на работу"- это поддельный сайт для кражи данных. Через такие страницы мошенники могут получить доступ к аккаунтам, личной информации и даже банковским данным", - сказал Щербаченко NEWS.ru.
По словам доцента, настоящие работодатели не просят вводить паспортные данные или данные карты по ссылкам из мессенджеров. Он также добавил, что перед заполнением анкет подросткам стоит посоветоваться с родителями. Цифровая безопасность сегодня нужна не только взрослым, но и детям, заключил Щербаченко.
Телефон - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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