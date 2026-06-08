МВД рассказало о новом вредоносном ПО для кражи данных на Android

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В МВД сообщили о новом вредоносном программном обеспечении Drama RAT для Android.
- Злоумышленники распространяют программу Drama RAT в мессенджерах, с помощью СМС и по почте, маскируя ее под бесплатный доступ к популярным сервисам и файлам с названиями "Декларация" и "Счет на оплату".
- После установки программа запрашивает разрешения, позволяющие ей красть данные и блокировать устройство.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мошенники начали использовать новое вредоносное программное обеспечение для кражи данных и блокировки Android, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"УБК МВД России выявлена новая угроза для Android - вредоносное программное обеспечение Drama RAT. Это инструмент удаленного контроля, который крадет данные, управляет банками и может полностью заблокировать устройство", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
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Как пояснили правоохранители, злоумышленники распространяют эту программу в мессенджерах, с помощью смс и по почте, обещая бесплатный доступ к ChatGPT и "Яндекс.Музыке", а также новый VPN. Кроме того, аферисты рассылают программу под видом файлов с названиями "Декларация" и "Счет на оплату".
"После установки приложение просит разрешить обновление - так оно в фоне загружает основную вредоносную часть. Затем запрашивается доступ к Службе специальных возможностей. Пользователь нажимает "ОК" и разрешает трояну читать экран, перехватывать пароли и даже имитировать касания. Дальше приложение требует установить PIN-код, чтобы злоумышленник мог заблокировать смартфон для владельца", - добавили в МВД.
По данным правоохранителей, программа Drama RAT - это зашифрованная библиотека, поэтому проверка файла для установки на вирусы не выявляет угрозу. В ведомстве уточнили, что удаленный доступ мошенники получают через сервер, который проверяет уникальный сертификат клиента, встроенный в приложение.
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