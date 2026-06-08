МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. План по мобилизации в Черновицкой области выполнен менее чем на 30% за последний месяц, это самый низкий показатель по Украине, сообщил временно исполняющий обязанности начальника Черновицкого областного военкомата Роман Дядюра.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.