Краткий пересказ от РИА ИИ
- План по мобилизации в Черновицкой области выполнен менее чем на 30% за последний месяц, что является самым низким показателем по Украине, сообщил временно исполняющий обязанности начальника Черновицкого областного военкомата Роман Дядюра.
- Невыполнение плана по мобилизации могло стать причиной смены предыдущего руководства районных и областного военкоматов региона.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. План по мобилизации в Черновицкой области выполнен менее чем на 30% за последний месяц, это самый низкий показатель по Украине, сообщил временно исполняющий обязанности начальника Черновицкого областного военкомата Роман Дядюра.
"На самом низком (уровне по Украине – ред.). Прошлый месяц – меньше 30%", - заявил Дядюра на заседании временной следственной комиссии Верховной рады, отвечая на вопрос об уровне выполнения плана по мобилизации в Черновицкой области.
По его словам, план мобилизации ежемесячно определяет генштаб ВСУ. Он не исключил, что именно невыполнение плана по мобилизации стало причиной смены предыдущего руководства районных и областного военкоматов региона.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.