Рейтинг@Mail.ru
В Черновицкой области план по мобилизации в мае выполнен на 30 процентов - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 08.06.2026
В Черновицкой области план по мобилизации в мае выполнен на 30 процентов

В Черновицкой области план по мобилизации в мае выполнен менее чем на 30%

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • План по мобилизации в Черновицкой области выполнен менее чем на 30% за последний месяц, что является самым низким показателем по Украине, сообщил временно исполняющий обязанности начальника Черновицкого областного военкомата Роман Дядюра.
  • Невыполнение плана по мобилизации могло стать причиной смены предыдущего руководства районных и областного военкоматов региона.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. План по мобилизации в Черновицкой области выполнен менее чем на 30% за последний месяц, это самый низкий показатель по Украине, сообщил временно исполняющий обязанности начальника Черновицкого областного военкомата Роман Дядюра.
"На самом низком (уровне по Украине – ред.). Прошлый месяц – меньше 30%", - заявил Дядюра на заседании временной следственной комиссии Верховной рады, отвечая на вопрос об уровне выполнения плана по мобилизации в Черновицкой области.
По его словам, план мобилизации ежемесячно определяет генштаб ВСУ. Он не исключил, что именно невыполнение плана по мобилизации стало причиной смены предыдущего руководства районных и областного военкоматов региона.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Солдат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
На Украине за год отчислили 30 тысяч студентов мобилизационного возраста
Вчера, 19:02
 
В миреЧерновицкая областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала