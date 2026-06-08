Мишустин отметил активное развитие социальной службы в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Социальная служба в России активно развивается, внедряя новые практики и современные технологии.

В рамках системы долговременного ухода помощь уже получают около 180 тысяч человек.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Социальная служба в России активно развивается, применяя в работе новые практики и современные технологии, формируется система долговременного ухода, в рамках которой помощь уже получают около 180 тысяч человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вопросы работы соцслужбы обсуждались в понедельник на совещании главы правительства с вице-премьерами.

"Сегодня социальная служба при непосредственном участии самих сотрудников активно развивается, внедряются новые практики, современные методики, технологии. Продолжается формирование системы долговременного ухода по всей стране, чтобы тяжелобольные люди могли получать комплексную помощь на дому, в привычной обстановке. В таком формате она уже оказывается порядка 180 тысячам человек", - сказал Мишустин

Он упомянул, что в понедельник, 8 июня в России отмечается День социального работника. Это профессиональный праздник для полумиллиона человек, которые выбрали делом своей жизни помощь гражданам в самых трудных ситуациях, отметил глава кабмина.

"Среди их подопечных люди старшего возраста, люди с инвалидностью, дети, которые остались без родителей, и семьи, воспитывающие малышей с особыми потребностями, - все, кто нуждается в поддержке и заботе. Такой труд требует больших душевных сил, чуткости, умения найти подход к каждому, самоотдачи, ответственности", - подчеркнул Мишустин.