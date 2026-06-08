Каллас: ЕС введет санкции против Ирана по защите свободы судоходства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кая Каллас заявила, что министры обороны стран Евросоюза впервые применят санкционный режим в отношении Ирана для защиты свободы судоходства и морской безопасности.
- На заседании Совета ЕС по обороне также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и деятельность европейской морской операции ASPIDES.
БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Министры обороны стран Евросоюза в понедельник впервые применят санкционный режим, связанный с защитой свободы судоходства и морской безопасности, в отношении Ирана, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
По ее словам, министры также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, деятельность европейской морской операции ASPIDES в регионе и возможные дополнительные меры по обеспечению безопасности морских перевозок.
Миссия ЕС ASPIDES была создана в 2024 году для защиты гражданского судоходства в Красном море и прилегающих районах на фоне атак на коммерческие суда. В последние месяцы Брюссель неоднократно заявлял о необходимости усиления мер по обеспечению свободы навигации на ключевых морских маршрутах.