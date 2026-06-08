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Каллас: ЕС введет санкции против Ирана по защите свободы судоходства - РИА Новости, 08.06.2026
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11:05 08.06.2026
Каллас: ЕС введет санкции против Ирана по защите свободы судоходства

Каллас: ЕС впервые введет санкции против Ирана по защите свободы судоходства

© REUTERS / Yves HermanФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кая Каллас заявила, что министры обороны стран Евросоюза впервые применят санкционный режим в отношении Ирана для защиты свободы судоходства и морской безопасности.
  • На заседании Совета ЕС по обороне также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и деятельность европейской морской операции ASPIDES.
БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Министры обороны стран Евросоюза в понедельник впервые применят санкционный режим, связанный с защитой свободы судоходства и морской безопасности, в отношении Ирана, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Сегодня это будет первый случай, когда санкции в рамках режима по защите свободы судоходства будут применены в отношении Ирана", - сказала Каллас журналистам перед неформальным заседанием Совета ЕС по обороне.
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По ее словам, министры также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, деятельность европейской морской операции ASPIDES в регионе и возможные дополнительные меры по обеспечению безопасности морских перевозок.
Миссия ЕС ASPIDES была создана в 2024 году для защиты гражданского судоходства в Красном море и прилегающих районах на фоне атак на коммерческие суда. В последние месяцы Брюссель неоднократно заявлял о необходимости усиления мер по обеспечению свободы навигации на ключевых морских маршрутах.
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