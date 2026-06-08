В Калининском районе Петербурга вспыхнул ангар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калининском районе Санкт-Петербурга в ангаре произошло возгорание.
- Площадь горения уточняется, но уже известно, что размер ангара — 30 на 50 метров, а ранг пожара повышен до номера 2.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Ангар загорелся в понедельник в Калининском районе Санкт-Петербурга, площадь возгорания уточняется, сообщило городское управление МЧС РФ.
Согласно каналу ведомства на платформе "Макс", сообщение о пожаре на Минеральной улице, 32 поступило в 17.44 мск.
"В ангаре размером 30 на 50 метров, происходит горение, площадь горения уточняется. В 18.01 ранг пожара повышен до номера 2", – говорится в сообщении.
Сведения о пострадавших не поступали.
Пожар тушат 39 специалистов и девять единиц техники.
В Подмосковье загорелся склад с текстилем
Вчера, 17:09