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В Калининском районе Петербурга вспыхнул ангар - РИА Новости, 08.06.2026
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18:45 08.06.2026
В Калининском районе Петербурга вспыхнул ангар

МЧС: в Калининском районе Петербурга вспыхнул ангар

© РИА Новости / Игорь РуссакПожарные машины
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Игорь Руссак
Пожарные машины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калининском районе Санкт-Петербурга в ангаре произошло возгорание.
  • Площадь горения уточняется, но уже известно, что размер ангара — 30 на 50 метров, а ранг пожара повышен до номера 2.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Ангар загорелся в понедельник в Калининском районе Санкт-Петербурга, площадь возгорания уточняется, сообщило городское управление МЧС РФ.
Согласно каналу ведомства на платформе "Макс", сообщение о пожаре на Минеральной улице, 32 поступило в 17.44 мск.
"В ангаре размером 30 на 50 метров, происходит горение, площадь горения уточняется. В 18.01 ранг пожара повышен до номера 2", – говорится в сообщении.
Сведения о пострадавших не поступали.
Пожар тушат 39 специалистов и девять единиц техники.
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