В Калининском районе Петербурга вспыхнул ангар

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Ангар загорелся в понедельник в Калининском районе Санкт-Петербурга, площадь возгорания уточняется, сообщило городское управление МЧС РФ.

Согласно каналу ведомства на платформе "Макс", сообщение о пожаре на Минеральной улице, 32 поступило в 17.44 мск.

"В ангаре размером 30 на 50 метров, происходит горение, площадь горения уточняется. В 18.01 ранг пожара повышен до номера 2", – говорится в сообщении.