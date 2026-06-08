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Львова-Белова помогла ребенку из Израиля воссоединиться с родными в России - РИА Новости, 08.06.2026
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11:16 08.06.2026

Львова-Белова помогла ребенку из Израиля воссоединиться с родными в России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова помогла ребенку из Израиля вернуться в Россию.
  • Удалось оформить свидетельство о рождении, российское гражданство и заграничный паспорт для мальчика.
  • Бабушка забрала Михаила из Израиля, и в ближайшие дни он встретится с мамой.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что помогла полугодовалому ребенку, родившемуся в Израиле, оформить документы и воссоединиться с родными в России.
"Большая радость! Бабушка забрала из Израиля полуторагодовалого Михаила, они уже в России и скоро воссоединятся с мамой ребенка", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс".
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Детский омбудсмен рассказала, что мальчик родился в Израиле – по ряду причин мама не смогла оформить сыну необходимые документы, а после была вынуждена на время уехать в Россию. Вернуться назад из-за нарушения миграционного режима уже не смогла, хотя несколько раз пыталась. Мальчик жил сначала у знакомых женщины, потом оказался в учреждении.
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"Мама и бабушка предпринимали разные меры – обратились к нам. Благодаря совместным усилиям моей команды, МИД России, дипломатов Посольства России в Израиле, Генерального консульства России в Хайфе, израильских социальных служб, профильных российских министерств и ведомств удалось оформить свидетельство о рождении", - отметила Львова-Белова.
Она добавила, что при содействии МВД России, подключившегося по запросу аппарата, ребенку оформили российское гражданство и заграничный паспорт гражданина РФ.
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"Также мы связались с министерством социального обеспечения и благосостояния Израиля с просьбой помочь в возвращении ребенка на родину. Вместе определили алгоритм действий. Все это время ребенку показывали видео с мамой, поддерживали их общении", - уточнила детский омбудсмен.
Львова-Белова подчеркнула, что сейчас уже все документы оформлены и бабушка, ставшая на время опекуном, – приехала к внуку. А в ближайшие дни Миша встретится с мамой.
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