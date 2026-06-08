Львова-Белова помогла ребенку из Израиля воссоединиться с родными в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова помогла ребенку из Израиля вернуться в Россию.

Удалось оформить свидетельство о рождении, российское гражданство и заграничный паспорт для мальчика.

Бабушка забрала Михаила из Израиля, и в ближайшие дни он встретится с мамой.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что помогла полугодовалому ребенку, родившемуся в Израиле, оформить документы и воссоединиться с родными в России.

"Большая радость! Бабушка забрала из Израиля полуторагодовалого Михаила, они уже в России и скоро воссоединятся с мамой ребенка", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе " Макс ".

Детский омбудсмен рассказала, что мальчик родился в Израиле – по ряду причин мама не смогла оформить сыну необходимые документы, а после была вынуждена на время уехать в Россию. Вернуться назад из-за нарушения миграционного режима уже не смогла, хотя несколько раз пыталась. Мальчик жил сначала у знакомых женщины, потом оказался в учреждении.

« "Мама и бабушка предпринимали разные меры – обратились к нам. Благодаря совместным усилиям моей команды, МИД России, дипломатов Посольства России в Израиле, Генерального консульства России в Хайфе, израильских социальных служб, профильных российских министерств и ведомств удалось оформить свидетельство о рождении", - отметила Львова-Белова.

Она добавила, что при содействии МВД России, подключившегося по запросу аппарата, ребенку оформили российское гражданство и заграничный паспорт гражданина РФ.

« "Также мы связались с министерством социального обеспечения и благосостояния Израиля с просьбой помочь в возвращении ребенка на родину. Вместе определили алгоритм действий. Все это время ребенку показывали видео с мамой, поддерживали их общении", - уточнила детский омбудсмен.