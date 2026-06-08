Соглашения Киева и ЕС об оружии не способствуют переговорам, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что возможность переговоров по Украине неясна на фоне соглашений о поставках дальнобойных вооружений.
- Великобритания, Франция и Германия намерены совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Непонятно, как говорить о возможности переговоров по Украине на фоне соглашений Киева и Европы о поставках дальнобойных вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вчера, по-моему, в Лондоне руководители Британии, Франции и Германии вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима... договоренность о том, что Украине будут поставлять дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить", - сказал Лавров журналистам после переговоров с коллегой из Бангладеш.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. В совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне говорится, что Великобритания, Франция и Германия намерены совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины. Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией - при активном участии США и Европы.