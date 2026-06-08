Лавров надеется, что опыт провальных переговоров с Западом не повторится

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Сергей Лавров выразил надежду, что опыт предыдущих провальных переговоров с Западом не повторится в случае с достигнутыми на Аляске пониманиями по украинскому урегулированию.
- Он отметил, что пока американские партнеры не проявляют интереса к этому, но Россия готова руководствоваться пониманиями, обозначенными на встрече в Анкоридже.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия надеется, что опыт предыдущих провальных переговоров с Западом не повторится в случае с достигнутыми на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пониманиями по украинскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Я очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, что этот опыт не повторится в отношении договоренностей Аляски", - сказал Лавров журналистам.
"Пока, к огромному сожалению, наши американские партнеры не проявляют к этому какого-либо интереса. Президент недавно подтвердил, подтверждалось и на других уровнях: мы готовы руководствоваться теми пониманиями, которые четко были обозначены в ходе встречи в Анкоридже", - добавил министр.
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