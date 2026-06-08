Лавров надеется, что опыт провальных переговоров с Западом не повторится

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия надеется, что опыт предыдущих провальных переговоров с Западом не повторится в случае с достигнутыми на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пониманиями по украинскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, что этот опыт не повторится в отношении договоренностей Аляски", - сказал Лавров журналистам.

"Пока, к огромному сожалению, наши американские партнеры не проявляют к этому какого-либо интереса. Президент недавно подтвердил, подтверждалось и на других уровнях: мы готовы руководствоваться теми пониманиями, которые четко были обозначены в ходе встречи в Анкоридже", - добавил министр.