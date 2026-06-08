"Премьер" Косово провозгласил победу движения "Самоопределение" на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ Альбин Курти провозгласил победу своего движения «Самоопределение» на прошедших выборах в парламент Косово, получив 42,91% голосов.

Крупнейшая оппозиционная сила, Демократическая партия Косово (PDK), получает 21,08%, Демократический союз Косово (LDK) — 17,6%, Альянс за будущее Косово (AAK) — 7,17%.

«Сербский список», поддержанный официальным Белградом, с 6,17% поддержки претендует на все 10 мест в парламенте, отведенных для сербов.

БЕЛГРАД, 8 июн - РИА Новости. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти провозгласил победу своего движения "Самоопределение" на прошедших выборах в "парламент".

Для Курти нынешний "премьерский" срок уже третий с марта 2021 года. На прошлых выборах в декабре его партия получила 51,1% поддержки и 57 депутатских мандатов. На этот раз, по данным избиркома с 99,44% избирательных участков, "Самоопределение" Курти получает 42,91%

"Менее чем за семь лет это пятая победа "Самоопределения" на парламентских выборах... Мы объединяем работников, предприятия, инфраструктуру, сельское хозяйство, заботу о матерях и семье, мужчинах и пожилых людях, детях... В предстоящие недели встретимся и будем сотрудничать со всеми партиями", - заявил Курти в ночь на понедельник на митинге своих сторонников.

Места нацменьшинств в парламенте распределяются по квоте и поддержанный официальным Белградом "Сербский список" с 6,17% поддержки претендует на все 10, отведенные для сербов.

Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович в ночь на понедельник поздравил "Сербский список" с победой в населенных сербами районах Косово и Метохии и обвинил "премьера" Курти в попытке отнять у сербов места в парламенте самопровозглашенной республики Косово.

Порог в 5% для вхождения в заксобрание больше не преодолела ни одна политсила. Правом голоса, по данным ЦИК, обладали 2 092 174 человека. Явка составила 36,88%, почти на 10% ниже, чем в декабре прошлого года. Наибольшая явка в населенных сербами муниципалитетах - от 55% до 45%.

Избирком продолжает подсчет голосов, предстоит обработка бюллетеней из-за границы и разбор жалоб.