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"Премьер" Косово провозгласил победу движения "Самоопределение" на выборах - РИА Новости, 08.06.2026
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10:32 08.06.2026 (обновлено: 11:34 08.06.2026)
"Премьер" Косово провозгласил победу движения "Самоопределение" на выборах

Курти провозгласил победу движения "Самоопределение" на выборах в Косово

© REUTERS / Ognen Teofilovski"Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти провозгласил победу движения "Самоопределение" на прошедших выборах в "парламент"
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти провозгласил победу движения Самоопределение на прошедших выборах в парламент - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Ognen Teofilovski
"Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти провозгласил победу движения "Самоопределение" на прошедших выборах в "парламент"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Альбин Курти провозгласил победу своего движения «Самоопределение» на прошедших выборах в парламент Косово, получив 42,91% голосов.
  • Крупнейшая оппозиционная сила, Демократическая партия Косово (PDK), получает 21,08%, Демократический союз Косово (LDK) — 17,6%, Альянс за будущее Косово (AAK) — 7,17%.
  • «Сербский список», поддержанный официальным Белградом, с 6,17% поддержки претендует на все 10 мест в парламенте, отведенных для сербов.
БЕЛГРАД, 8 июн - РИА Новости. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти провозгласил победу своего движения "Самоопределение" на прошедших выборах в "парламент".
Для Курти нынешний "премьерский" срок уже третий с марта 2021 года. На прошлых выборах в декабре его партия получила 51,1% поддержки и 57 депутатских мандатов. На этот раз, по данным избиркома с 99,44% избирательных участков, "Самоопределение" Курти получает 42,91%
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"Менее чем за семь лет это пятая победа "Самоопределения" на парламентских выборах... Мы объединяем работников, предприятия, инфраструктуру, сельское хозяйство, заботу о матерях и семье, мужчинах и пожилых людях, детях... В предстоящие недели встретимся и будем сотрудничать со всеми партиями", - заявил Курти в ночь на понедельник на митинге своих сторонников.
Крупнейшая оппозиционная сила, Демократическая партия Косово (PDK) находящегося под спецсудом в Гааге экс-президента Хашима Тачи и других бывших полевых командиров "Освободительной армии Косово", получает 21,08%, умеренно-еврореформистский Демократический союз Косово (LDK) - 17,6%, Альянс за будущее Косово (AAK) экс-премьера Рамуша Харадиная - 7,17%.
Места нацменьшинств в парламенте распределяются по квоте и поддержанный официальным Белградом "Сербский список" с 6,17% поддержки претендует на все 10, отведенные для сербов.
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Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович в ночь на понедельник поздравил "Сербский список" с победой в населенных сербами районах Косово и Метохии и обвинил "премьера" Курти в попытке отнять у сербов места в парламенте самопровозглашенной республики Косово.
Порог в 5% для вхождения в заксобрание больше не преодолела ни одна политсила. Правом голоса, по данным ЦИК, обладали 2 092 174 человека. Явка составила 36,88%, почти на 10% ниже, чем в декабре прошлого года. Наибольшая явка в населенных сербами муниципалитетах - от 55% до 45%.
Избирком продолжает подсчет голосов, предстоит обработка бюллетеней из-за границы и разбор жалоб.
Всего на 120 мест в "парламенте" претендуют 17 партий, три коалиции и один независимый кандидат. По "конституции" 10 мест зарезервировано для местных сербов, еще 10 - для представителей остальных национальных меньшинств. Предыдущие выборы в косовское "заксобрание" прошли 9 февраля и 28 декабря 2025 года.
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